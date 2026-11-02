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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/lantratova-alyoskideki-sessizlik-rejiminde-hicbir-olay-ve-ihlal-yasanmadi-1110053345.html
Lantratova: Alyoşki'deki sessizlik rejiminde hiçbir olay ve ihlal yaşanmadı
Lantratova: Alyoşki'deki sessizlik rejiminde hiçbir olay ve ihlal yaşanmadı
Sputnik Türkiye
Alyoşki'de 27 Ekim sabaha karşı başlayan sessizlik rejimi bu gece saatlerinde sona erdi. Süreci Rus tarafı adına koordine eden Lantratova, insani misyonla... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T14:52+0300
2026-11-02T14:52+0300
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşimindeki sakinlere insani yardım ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen 6 günlük sessizlik rejiminde hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Lantratova, ABD First Lady'si Melania Trump'ın çabaları için de teşekkür etti.🗣Lantratova'nın açıklamasından öne çıkanlar:🔴İnsani misyon sırasında hiçbir olay veya ateşkes ihlali yaşanmadı🔴Operasyon, ABD First Lady'si Melania Trump'ın arabuluculuğu sayesinde mümkün oldu🔴İçlerinde Rus, Ukraynalı ve ABD'li medya temsilcileri ile savaş muhabirlerinin de bulunduğu 50'den fazla gazeteci misyonu takip etti, ABD'li gazetecilerin katılımı Amerikan tarafıyla koordine edildi🔴Rus yetkililer, toplamda en az 750 kişilik kapasiteye sahip 25 otobüs, yatağa bağımlı hastalar için yaklaşık 30 alan ve 18 tahliye edilen kişi için 9 ambulans hazırladı🔴Bazı otobüsler, bölge sakinlerinin yaşlı veya hasta yakınlarını geride bırakmak ya da evlerini terk etmek istememeleri nedeniyle boş döndü🔴Evcil hayvanlarıyla birlikte tahliye edilen sakinler için özel kafeslerle donatılmış ayrı bir otobüs tahsis edildiAlyoşki'de sessizlik rejimiMelania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kremlin-alyoskideki-insani-misyon-basariyla-yurutuldu-1110049026.html
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haberler, abd, rusya federasyonu, yana lantratova, alyoşki, herson, rusya, ukrayna
haberler, abd, rusya federasyonu, yana lantratova, alyoşki, herson, rusya, ukrayna

Lantratova: Alyoşki'deki sessizlik rejiminde hiçbir olay ve ihlal yaşanmadı

14:52 02.11.2026
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinПресс-конференция уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой
Пресс-конференция уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Sputnik / Alexey Maishev
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Alyoşki'de 27 Ekim sabaha karşı başlayan sessizlik rejimi bu gece saatlerinde sona erdi. Süreci Rus tarafı adına koordine eden Lantratova, insani misyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşimindeki sakinlere insani yardım ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen 6 günlük sessizlik rejiminde hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Lantratova, ABD First Lady'si Melania Trump'ın çabaları için de teşekkür etti.

🗣Lantratova'nın açıklamasından öne çıkanlar:

🔴İnsani misyon sırasında hiçbir olay veya ateşkes ihlali yaşanmadı

🔴Operasyon, ABD First Lady'si Melania Trump'ın arabuluculuğu sayesinde mümkün oldu

🔴İçlerinde Rus, Ukraynalı ve ABD'li medya temsilcileri ile savaş muhabirlerinin de bulunduğu 50'den fazla gazeteci misyonu takip etti, ABD'li gazetecilerin katılımı Amerikan tarafıyla koordine edildi

🔴Rus yetkililer, toplamda en az 750 kişilik kapasiteye sahip 25 otobüs, yatağa bağımlı hastalar için yaklaşık 30 alan ve 18 tahliye edilen kişi için 9 ambulans hazırladı

🔴Bazı otobüsler, bölge sakinlerinin yaşlı veya hasta yakınlarını geride bırakmak ya da evlerini terk etmek istememeleri nedeniyle boş döndü

🔴Evcil hayvanlarıyla birlikte tahliye edilen sakinler için özel kafeslerle donatılmış ayrı bir otobüs tahsis edildi

Alyoşki'de sessizlik rejimi

Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.
Humanitarian mission in Alyoshki, Kherson Region - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Alyoşki'deki insani misyon başarıyla yürütüldü
13:37
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