https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kremlin-alyoskideki-insani-misyon-basariyla-yurutuldu-1110049026.html

Kremlin: Alyoşki'deki insani misyon başarıyla yürütüldü

Kremlin: Alyoşki'deki insani misyon başarıyla yürütüldü

Sputnik Türkiye

Peskov, Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde zor durumda bulunan sakinlere yardım ulaştırmak için gerçekleştirilen insani misyonun başarıyla tamamlandığını... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T13:37+0300

2026-11-02T13:37+0300

2026-11-02T13:37+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 27 Ekim sabahı başlayan sessizlik rejimi (ateşkes) gece saatlerinde son buldu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alyoşki yerleşiminde yürütülen insani operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Alyoşki'deki sürecin tüm katılımcıları arasındaki koordinasyon düzeyi büyük bir takdiri hak ediyor🔴Bu insani operasyona benzer plan ve girişimler henüz yok, ancak her durumda vatandaşların çıkarları baş tacı edilecek🔴Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova Alyoşki'deki insani operasyon kapsamında büyük bir çalışma yürüttü 🔴Moskova ayrıca, başta Melania Trump olmak üzere Amerikan tarafının yardımlarından dolayı da minnettar🔴Ukrayna ordusunun bu süreci gerekli yeniden gruplanma ve benzeri faaliyetler için kullandığını kendimizden bir hayli emin şekilde varsayabiliriz, bu onların benzer durumlardaki tamamen olağan bir uygulaması🔴Sahadaki durum, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının yeniden başlatılmasına yönelik planların şu anda gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu gösteriyor🔴Putin ile Şi arasında APEC Zirvesi marjında bir görüşme hazırlandığı doğru, Moskova bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor🔴Putin ile Trump'ın APEC Zirvesi'ndeki görüşmesi henüz kesin değil, ancak yakında bir netlik oluşacaktırAlyoşki'de sessizlik rejimiMelania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/alyoskide-sessizlik-rejimi-sona-erdi-tum-yukumlulukler-yerine-getirildi-1110040140.html

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haberler, alyoşki, moskova, ukrayna, kremlin, melania trump, dmitriy peskov, sessizlik rejimi, ateşkes