https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kis-bir-anda-geliyor-meteoroloji-uzmani-uyardi-ani-kar-yagisina-yakalanabilirsiniz-1110043543.html

Kış bir anda geliyor, Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Ani kar yağışına yakalanabilirsiniz'

Kış bir anda geliyor, Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Ani kar yağışına yakalanabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşecek. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların yaklaşık 8... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T11:01+0300

2026-11-02T11:01+0300

2026-11-02T11:01+0300

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Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, hafta ortasından itibaren yerini daha soğuk bir hava dalgasına bırakacak.İzlanda üzerinden Rusya'ya, oradan da Türkiye'ye ulaşması beklenen soğuk hava dalgası, özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.Tahminlere göre İstanbul'da çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar belirgin şekilde azalacak. Hafta boyunca aralıklarla devam eden yağışların ardından kentte kar soğuğu etkili olacak.Soğuk havanın perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri de etkisini sürdürmesi bekleniyor.Meteoroloji uzmanı uyardı: 'Artık sobalar, kombiler yanacak'NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaşarak vatandaşları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı.Çalışkan, sıcaklıklardaki düşüşün günlük yaşamda hissedileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi, sobalar ve kombiler artık yanacak.”İstanbul ve Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hafta boyunca kapalı havanın etkili olacağını söyleyen Çalışkan, şu değerlendirmede bulundu:“Bu haftada özellikle de İstanbul ve kuzey hattında güneşi görmek çok zor olacak. Kent genelindeki kasvetli bir hava devam edecek. Hafta ortasından itibaren de soğuk hava geliyor.”Perşembe günü kar soğuğu başlıyorRusya üzerinden gelecek soğuk havanın sıcaklıkları yaklaşık 8 derece düşüreceğini belirten Çalışkan, haftanın ikinci yarısına dikkat çekti.Çalışkan, "Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü kar soğuğu var." diyerek soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceğini ifade etti.İstanbul'da rüzgârın yön değiştirmesiyle yağışların da etkileneceğini belirten meteoroloji uzmanı, şu bilgileri paylaştı:"-İstanbul'da çarşamba günü rüzgarın poyraza dönmesiyle yağış biraz daha şiddetlenecek. Perşembe günüyle beraber İstanbul'un yağışı daha az ama hava soğuk olacak."Buna göre İstanbul'da çarşamba günü yağışların şiddetlenmesi, perşembeden itibaren ise yağışın azalmasına rağmen soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor.Kar ne zaman yağacak? Karadeniz ve Doğu Anadolu için uyarıSoğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde rakımı 1500 metrenin üzerinde bulunan alanlarda perşembe günü kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, cuma ve cumartesi günleri yaylalara çıkmayı planlayan vatandaşları uyardı:"-Perşembe günü özellikle Karadeniz hattında rakımın bin 500'in üzerinde olduğu yerlere kar yağacak. Cuma, cumartesi günü yaylara çıkacaklar dikkat etsin, ani kar yağışına yakalanabilirsiniz. Doğu Anadolu'da da Erzurum tarafında kar yağışı bekleniyor bekleniyor."Tahminlere göre Erzurum çevresinde de kar yağışı görülebilecek.AKOM'dan İstanbul için açıklama: Sıcaklık 12-14 dereceye gerileyecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen hava değişimine ilişkin açıklama yaptı.AKOM, hafta boyunca İstanbul'da çoğunlukla kapalı ve aralıklarla yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hafta boyunca bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20 °C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortası (Çarşamba) itibari ile azalarak 12-14°C aralığına mevsim normalleri altına gerileyeceği öngörülüyor."

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