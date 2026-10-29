https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/mersinde-yanginda-can-pazari-yasandi-80-kisi-son-anda-kurtarildi-1109959958.html

Mersin'de yangında can pazarı yaşandı: 80 kişi son anda kurtarıldı

Mersin'de yangında can pazarı yaşandı: 80 kişi son anda kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Mersin'de halı ve mobilya mağazasında çıkan yangında 20 dairede yaşayan 80 kişi itfaiyenin müdahalesiyle tahliye edildi. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T12:07+0300

2026-10-29T12:07+0300

2026-10-29T12:07+0300

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yangın

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Mersin Mut'ta 4 katlı bir binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın hızla büyüdü. Apartmandan çıkmak isteyen bina sakinleri merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.Yangın bir anda büyüdüGüllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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