https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/japonya-ulkede-cinayet-isleyen-piyadenin-ardindan-abdyi-uyardi-kurallara-uymayan-askerlerinize-1110047583.html

Japonya, ülkede cinayet işleyen piyadenin ardından ABD'yi uyardı: 'Kurallara uymayan askerlerinize sahip çıkın'

Japonya, ülkede cinayet işleyen piyadenin ardından ABD'yi uyardı: 'Kurallara uymayan askerlerinize sahip çıkın'

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Okinawa Adası'nda bir ABD deniz piyadesinin cinayetle suçlanmasının ardından getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden başka bir Amerikan... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T13:10+0300

2026-11-02T13:10+0300

2026-11-02T13:35+0300

abd

okinawa

japonya

cinayet

sokağa çıkma yasağı

savunma

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Japonya ile ABD arasında Okinawa'da görev yapan Amerikan askerlerinin karıştığı olaylara ilişkin görüşmeler sürerken, bir ABD deniz piyadesinin daha gözaltına alınması üzerine Tokyo yönetimi Washington'a yeni bir çağrıda bulundu. Japonya, ABD'den mevcut kısıtlamaların uygulanmasını ve benzer olayların önlenmesi için etkili tedbirler alınmasını talep etti.Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD askerlerine yönelik kısıtlamaların yürürlükte olmasına rağmen yeni bir olay yaşanmasının ciddiye alınması gerektiğini belirtti.Koizumi, ABD yönetiminden disiplinin eksiksiz uygulanmasını, gece saatlerindeki kısıtlamalara uyulmasını ve benzer olayların tekrarlanmaması için somut önlemler geliştirilmesini istedi.Okinawa polisi, ABD deniz piyadesi Kalvin Montoya Cardona'nın 31 Ekim'de alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Askerin, Okinawa kentinde yerel saatle 00.25 sıralarında yasal sınırın iki katı alkol oranıyla yakalandığı bildirildi.Olay, ABD askerlerine 9 Ekim'den itibaren 30 gün süreyle uygulanan gece yarısı ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sırasında meydana geldi.Koizumi, ABD ile üst düzey görüşmelerde önleyici tedbirlerin ele alındığını belirterek, kararların en kısa sürede alınmasını, kamuoyuna açıklanmasını ve uygulamaya geçirilmesini istediklerini söyledi.Japon kadının öldürülmesi üzerine ABD'ye protesto iletilmiştiOkinawa'daki kısıtlamalar, 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Jacob Ballard'ın, 39 yaşındaki Japon vatandaşı Anna Yagi'yi öldürmek ve eşyalarını çalmakla suçlanmasının ardından getirilmişti.4 Ekim'de gözaltına alınan Ballard, Okinawa'nın başkenti Naha'daki bir otelde Yagi'yi öldürmek, cüzdanını ve sırt çantasını almakla suçlanmıştı. Daha sonra hakkında cinayet ve soygun suçlamalarıyla dava açılmıştı. Ballard ise suçlamaları reddetmişti.Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, olayın ardından ABD'ye resmi protesto iletildiğini açıklamış, Washington'dan soruşturmaya tam destek vermesini ve askeri personel üzerindeki disiplinin artırılmasını istemişti.Yaklaşık 18 bin ABD deniz piyadesinin büyük bölümünün konuşlandığı Okinawa, Amerikan askerlerinin karıştığı olaylar nedeniyle uzun süredir tartışmalara sahne oluyor.1995'te üç ABD askerinin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesi, adada kitlesel protestolara yol açmış ve ABD askeri varlığının azaltılmasına yönelik talepleri artırmıştı.

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abd, okinawa, japonya, cinayet, sokağa çıkma yasağı