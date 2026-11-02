https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/izmirde-korkunc-toprak-kaymasi-binalar-acil-bosaltildi-1110039637.html

İzmir'de toprak kayması: Binalar acil boşaltıldı

İzmir'de toprak kayması: Binalar acil boşaltıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen ani toprak kayması büyük paniğe neden oldu. Olay yerine hızla sevk edilen AFAD... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T07:30+0300

2026-11-02T07:30+0300

2026-11-02T08:10+0300

afad

türkiye

türki̇ye

toprak kayması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108886023_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_43bd2067977e907ceeb5552d380c26ec.jpg

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta devam eden bir inşaat çalışması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Rutin bir şekilde ilerleyen temel kazısı sırasında zeminin aniden ve ürkütücü bir şekilde hareket etmesiyle şiddetli bir toprak kayması meydana geldi. Zemin altındaki bu beklenmedik çökme hareketinin yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.İhbarın hemen ardından olay yerine intikal eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri, olası bir yıkıma karşı çevrede geniş çaplı bir güvenlik koridoru oluşturdu. Ekiplerin bölgedeki ilk incelemelerinin ardından, durumun ciddiyeti gözler önüne serildi ve kaymanın devam etme riskine karşı acil bir kurtarma ve güvenlik planı devreye sokuldu.Faciadan kıl payı dönüldü: 3 bina tahliye edildiZemindeki bu esrarengiz ve tehlikeli hareketliliğin doğrudan tehdit ettiği, kazı alanının hemen üst tarafında konumlanan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin hızlı ve titiz çalışması sayesinde binalar saniyeler içinde tahliye edilerek olası bir facianın önüne geçildi. Meydana gelen bu ürkütücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması en büyük teselli oldu.Evlerinin altındaki toprağın kaymasıyla büyük bir şok yaşayan ve binalarından apar topar çıkmak zorunda kalan mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek için yetkililer derhal harekete geçti. Güvenlik gerekçesiyle evlerine dönmelerine izin verilmeyen ve talep eden kişilerin misafirhaneye yerleştirilmesi amacıyla resmi işlemler hızla başlatıldı. Bölgedeki polis ablukası ve uzman ekiplerin kazı alanındaki teknik incelemeleri kesintisiz olarak devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/meteorolojiden-son-dakika-kirmizi-alarm-gokyuzu-bu-gece-karariyor-1110039263.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, türkiye, toprak kayması