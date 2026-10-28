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İsrail seçimlerinde son durum: Sandık çıkış anketlerine göre ilk sonuçlar geldi, hiçbir blok çoğunluğu sağlayamadı

İsrail seçimlerinde son durum: Sandık çıkış anketlerine göre ilk sonuçlar geldi, hiçbir blok çoğunluğu sağlayamadı

Sputnik Türkiye

İsrail'de genel seçimlerde oy kullanma oranı, saat 16.00 itibarıyla yüzde 55.7'ye yükselerek 1973'ten bu yana aynı saat için kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İşte seçimlerde son durum...

2026-10-28T02:53+0300

2026-10-28T02:53+0300

2026-10-28T02:53+0300

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gadi eisenkot

likud (parti)

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İsrail Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan resmi katılım oranı yüzde 77.7 olarak güncellendi ve 1999 seçimlerinden bu yana en yüksek rakam oldu. Bu, 2022 seçimlerine kıyasla 7.1 puanlık bir artış anlamına geliyor. Son saatlerde sandıklara giden seçmen sayısında büyük bir artış yaşandığı belirtildi. Netanyahu'nun partisi Likud ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, oy verme süresinin uzatılmasını talep etmişti. İsrail Merkez Seçim Komitesi ise sürenin uzatılmasını gerektirecek herhangi bir gerekçe bulunmadığını belirterek talebi reddetmişti.Netanyahu: Bu bir acil durum çağrısıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçimlerde sağ seçmeni sandığa yönlendirmek amacıyla yaptığı son dakika açıklamalarında Arap seçmenlerin katılımını hedef alan söylemlerini sürdürdü.Netanyahu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arap seçmenlerin sandıklara yoğun şekilde yöneldiğini öne sürerek destekçilerine Likud'a oy verme çağrısında bulundu.İsrail basınında yer alan haberlerde de Netanyahu'nun, özellikle Filistinli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki katılım oranlarına dikkat çekerek seçmeni harekete geçirmeye çalıştığı belirtildi.Netanyahu ayrıca, Ra'am partisiyle bağlantılı aktivistleri de hedef alarak bu kişilerin "seçimi ellerinden almaya çalıştığını" iddia etti.Sandık çıkış anketleri karmaşıkİsrail merkezli Kanal 12'nin yaptığı sandık çıkış anketine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud partisi Knesset'te 24 sandalye ile önde giderken, Korgeneral Gadi Eisenkot liderliğindeki 22 sandalye ile ikinci sırada yer alıyor.Seçim sonrası anketlere göre, muhalefet bloğu 52, iktidar koalisyonu ise 50 sandalyeye sahip. Arap partilerinin ise 18 sandalyesi bulunuyor. Dolayısıyla, 120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 oy çoğunluğuna hiçbir blok sahip değil.İsrail merkezli Kan televizyonunun yaptığı bir sandık çıkış anketine göre, ne Netanyahu'nun koalisyonu ne de Eisenkot'un bloğu parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre sandık çıkış anketlerine göre İsrail seçimlerinde net bir kazanan yok. Bu durum, hükümet kurmak için haftalar sürecek siyasi çekişmeler yaşanacağı anlamına gelebilirEisenkot: Bu İsrail'deki devletçi-Siyonist çoğunluğun zaferidirResmi sonuçlar gelmeden Gadi Eisenkot sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid ise "Netanyahu'nun bloğu sert bir yenilgiye uğradı ve tam bir çöküş yaşadı, halk ona eve git dedi" ifadelerini kullandı.'Likud partililerin medyaya açıklama yapması engelleniyor'İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Solun kutlamaları erken. Önyargılı yorumcuların aceleciliği gülünç. Bir şey oldukça net görünüyor: Likud, İsrail'in en büyük partisi." ifadelerini kullandı. Ardından İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Likud Partisi'nin üyelerinin medyaya açıklama yapmasını engellediğini iddia etti.Birleşik Arap Listesi: Şu anki sayılarla hükümet kurulamazBirleşik Arap Listesi (Ra’am) Genel Başkanı Mansur Abbas’ın Kanal 12'ye yaptığı açıklamada"Arap toplumu bu hükümetin politikasına tepki gösterdi ve evet, onu neredeyse her şekilde değiştirmek istiyoruz" dedi. Abbas, gerçek sonuçların Değişim Bloğu (muhalefet) ve Ra'am'ın birlikte 61 sandalyeye ulaşmasını sağlayacağını umduğunu ifade ederek, "Şu anki sayılarla hükümet kurulamaz" eklemesini yaptı.'Durum eşitlendi'Kanal 13 tarafından yayımlanan güncel sandık çıkış anketine göre, Netanyahu yanlısı blok bir sandalye kazanarak 51 sandalyeye yükseldi ve Netanyahu karşıtı blokla eşitlendi. Bir önceki ankette Netanyahu yanlısı blok 50, karşıt blok ise 52 sandalyeye sahipti.Başbakan Benyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud partisi, sandalye sayısını 25’ten 27’ye çıkararak yükseliş kaydetti. Buna karşılık, rakibi Gadi Eisenkot’un Yaşar partisi 23 sandalyeden 22’ye geriledi.Muhalefet: Arap halkı seni nasıl evine göndereceğini biliyorNetanyahu'nun açıklamalarına karşılık, muhalefetteki Yashar partisinden Başbakan'ın seçim sonuçlarına yönelik temelsiz hile iddialarıyla şimdiden itiraz zemini hazırladığı suçlaması geldi.Ortak Liste (Joint List) de Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Arap halkı seni nasıl evine göndereceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

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