https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/israil-ordusu-10-gunluk-kusatmanin-ardindan-el-halilden-cekildi-1110043285.html

İsrail ordusu, 10 günlük kuşatmanın ardından El Halil'den çekildi

İsrail ordusu, 10 günlük kuşatmanın ardından El Halil'den çekildi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Helil kentinde 10 günlük kuşatma ve saldırının ardından bölgeden çekildi. El Halil Valisi... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T10:52+0300

2026-11-02T10:52+0300

2026-11-02T10:52+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇srail

el halil

filistin

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El Halil Valisi Halid Dudin, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun El Halil kentinin tamamından çekildiğini bildirdi. Dudin, "İsrail işgal güçleri El Halil kentinin tamamından çekildi, Filistin güvenlik güçleri bölgenin tamamında kontrolü sağladı" ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebileceğini belirten Dudin, yetkili makamların ve güvenlik güçlerinin sahadaki gelişmeleri takip ettiğini kaydetti. Dudin, Filistinlilerin güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlamak için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.İsrail ordusu 23 Ekim'de kuşatma başlatmıştıİsrail ordusu, 23 Ekim'de iki Filistinlinin silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle El Halil'de geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 İsrail askeri ölmüş, 3 asker yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü 2 Filistinliyi öldürmüştü.Operasyon kapsamında El Halil ve çevresindeki köylere abluka uygulayan İsrail güçleri, Celde ve Ayn Deyr Baha mahallelerindeki bazı evlere el koyarak buraları askeri kışlalara dönüştürmüştü.Saldırılar ve kuşatma nedeniyle binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, çok sayıda ev, tesis ve ticari işletme yıkıldı, bölgenin altyapısı zarar gördü.3 bin 300'den fazla Filistinli yerinden edildiEl Halil Valiliğinin verilerine göre, İsrail ordusunun askeri operasyonu özellikle Celde ve Ayn Deyr Baha mahallelerinde 3 bin 300'den fazla Filistinlinin yerinden edilmesine ve zarar görmesine yol açtı.Operasyon süresince 15 ev ve tesis yıkılırken bölgenin ekonomisi ve altyapısı da zarar gördü. Saldırılar nedeniyle eğitim faaliyetleri de aksadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/israil-ordusu-bati-seriada-yaklasik-bin-200-filistinliyi-yerinden-etti-1109826120.html

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