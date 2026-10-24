https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/israil-ordusu-bati-seriada-yaklasik-bin-200-filistinliyi-yerinden-etti-1109826120.html

İsrail ordusu, Batı Şeria'da yaklaşık bin 200 Filistinliyi yerinden etti

İsrail ordusu, Batı Şeria'da yaklaşık bin 200 Filistinliyi yerinden etti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, iki İsrail askerinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde başlattığı operasyon kapsamında... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T16:35+0300

2026-10-24T16:35+0300

2026-10-24T16:35+0300

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail ordusunun yürüttüğü operasyon kapsamında yaklaşık bin 200 Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.El Halil Belediye Başkanı Yusuf Zuhayir el-Cabiri, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil girişindeki askeri kontrol noktasının yakınında bulunan El-Celade ve Ayn Deyr Baha mahallelerinde operasyon düzenlediğini belirtti. El-Cabiri, yaklaşık bin 300 kişinin daha evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.İsrail ordusu, operasyonun militanları ve silahları bulmayı amaçladığını, ayrıca bölgede yıkımlar gerçekleştireceğini açıkladı.İsrail ordusu geniş çaplı operasyon başlattıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, cuma günü iki İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının ardından ordunun geniş çaplı bir operasyon başlatacağını duyurmuştu.İki Filistinlinin, El Halil yakınlarındaki askeri kontrol noktasında ateş açması sonucu iki İsrail askeri hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştiren iki Filistinlinin öldürüldüğünü bildirmişti.Filistin yönetimi, İsrail ordusunun El Halil'deki operasyonunu “toplu cezalandırma” olarak eleştirdi. El-Cabiri, operasyon kapsamında iş yerlerinin, fabrikaların, konutların ve yolların yıkıldığını belirterek müdahalenin orantısız olduğunu savundu.Bölgede yaşayan Filistinliler ise saldırıyla bağlantısı bulunmayan kişilerin de evlerinden çıkarıldığını ifade etti. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerden Mecdi Nasır, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin olaylarla ilgilerinin olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.Yaklaşık 70 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildiFilistinli Esirler Kulübü adlı sivil toplum kuruluşu, İsrail güçlerinin cuma ve cumartesi günleri yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. İsrailli yetkililer ise gözaltılara ilişkin açıklama yapmadı.Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin evlerinden çıkarılan Filistinlilerin konutlarına siyah çarpı işaretleri koyduğunu da aktardı. İşaretlerin ne anlama geldiği henüz netlik kazanmadı.İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesi politikası nedeniyle uluslararası alanda eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler organları ve çok sayıda ülke, bölgedeki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ederken İsrail bu değerlendirmeye itiraz ediyor.Öte yandan, Batı Şeria'daki çok sayıda Filistin kentinin ve kasabasının girişinin kapatıldığı, bunun bölge sakinlerinin hareket özgürlüğünü kısıtladığı bildirildi.

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