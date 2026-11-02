https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-nevzat-aydinin-tehdit-etmislerdi-8-kisi-adliyeye-sevk-edildi--1110053021.html
İş insanı Nevzat Aydın'ın tehdit etmişlerdi: 8 kişi adliyeye sevk edildi
İş insanı Nevzat Aydın'ın tehdit etmişlerdi: 8 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İş insanı Nevzat Aydın'ın tehdit ederek 1 milyon euro isteyen çeteye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T14:45+0300
2026-11-02T14:45+0300
2026-11-02T15:01+0300
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Yemeksepeti kurucusu, iş insanı Nevzat Aydın'ı tehdit ederek 1 milyon euro istedikleri iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi. Aydın, oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği iddiası sonrasında suç örgütü tarafından tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Telefonlardaki yazışmalarda eylem hazırlığı ortaya çıkmıştıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş insanı Aydın'ın tehdit edildiği iddiasına ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine 28 Ekim'de düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalanırken yapılan aramada, 2 otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 zanlının daha tespit edilmesi üzerine çalışmalar derinleştirildi.31 Ekim'de düzenlenen ikinci operasyonda bu şüpheliler gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 102 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/nevzat-aydina-tehdit-1-milyon-euro-isteyen-ceteyi-sikayet-etti-1109956334.html
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trabzonspor, nevzat aydın, tehdit, şantaj
İş insanı Nevzat Aydın'ın tehdit etmişlerdi: 8 kişi adliyeye sevk edildi
14:45 02.11.2026 (güncellendi: 15:01 02.11.2026)
İş insanı Nevzat Aydın'ın tehdit ederek 1 milyon euro isteyen çeteye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Yemeksepeti kurucusu, iş insanı Nevzat Aydın'ı tehdit ederek 1 milyon euro istedikleri iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi. Aydın, oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği iddiası sonrasında suç örgütü tarafından tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu.
Telefonlardaki yazışmalarda eylem hazırlığı ortaya çıkmıştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş insanı Aydın'ın tehdit edildiği iddiasına ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine 28 Ekim'de düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalanırken yapılan aramada, 2 otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 zanlının daha tespit edilmesi üzerine çalışmalar derinleştirildi.
31 Ekim'de düzenlenen ikinci operasyonda bu şüpheliler gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 102 fişek ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.