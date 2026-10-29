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Nevzat Aydın'a tehdit: 1 milyon euro isteyen çeteyi şikayet etti
Nevzat Aydın'a tehdit: 1 milyon euro isteyen çeteyi şikayet etti
Sputnik Türkiye
İş insanı Nevzat Aydın, "Trabzonspor-Beşiktaş maçında oğlunu seremoniye çıkarmak için 100 milyon lira ödediği" haberinin ardından bir çetenin kendisini tehdit... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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Yemeksepeti kurucusu, iş insanı Nevzat Aydın'ın oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği iddia edilmişti.Bu iddianın ardından Aydın, bir suç örgütü tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.NTV'nin haberine göre 28 Ekim saat 18.00 sıralarında WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan suç örgütü üyesi K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini belirterek şikayetçi olan Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini ileri sürdü.'Haberlerin ardından geldi'Tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirten iş insanı, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayette bulunabileceğini belirtti.Aydın'ın şikayeti üzerine Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.
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nevzat aydın, çete, tehdit
nevzat aydın, çete, tehdit

Nevzat Aydın'a tehdit: 1 milyon euro isteyen çeteyi şikayet etti

10:33 29.10.2026
© Fotoğraf : InstagramNevzat Aydın
Nevzat Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Fotoğraf : Instagram
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İş insanı Nevzat Aydın, "Trabzonspor-Beşiktaş maçında oğlunu seremoniye çıkarmak için 100 milyon lira ödediği" haberinin ardından bir çetenin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
Yemeksepeti kurucusu, iş insanı Nevzat Aydın'ın oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği iddia edilmişti.
Bu iddianın ardından Aydın, bir suç örgütü tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.
NTV'nin haberine göre 28 Ekim saat 18.00 sıralarında WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan suç örgütü üyesi K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini belirterek şikayetçi olan Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini ileri sürdü.

'Haberlerin ardından geldi'

Tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirten iş insanı, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayette bulunabileceğini belirtti.
Aydın'ın şikayeti üzerine Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.
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