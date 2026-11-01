https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sosyal-medyada-yeni-donem-basladi-hangi-hesaplar-kapatilacak-kritik-e-devlet-uyarisi-1110022905.html

Sosyal medyada yeni dönem başladı, hangi hesaplar kapatılacak? Kritik E-Devlet uyarısı

Sosyal medyada yeni dönem başladı, hangi hesaplar kapatılacak? Kritik E-Devlet uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı başladı. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar ise yaş doğrulama yaptıktan sonra kısıtlı hizmet... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T09:39+0300

2026-11-01T09:39+0300

2026-11-01T09:39+0300

yaşam

uygulama

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sosyal medya yasası

sosyal medya düzenlemesi

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Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, 10 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmelikle sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirildi.Yönetmeliğe göre, sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak, yaşı 15'in altında olan çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.Yaş doğrulaması zorunlu olduCumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir." ifadeleri kullanıldı.Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmetler sunma, yüksek gizlilik ve güvenlik standartları uygulama ve ebeveyn kontrol araçlarını kullanıma sunma yükümlülükleri getirildiği bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:E-devlet uyarısı: Yaş doğrulama sistemi e-Devlet'tenYaş doğrulama işlemleri yalnızca "turkiye.gov.tr" adresinden yapılacakAçıklamada, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca "turkiye.gov.tr" adresinin veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği vurgulandı.Vatandaşların, yaş doğrulama sürecinde yalnızca sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını dikkate almaları istendi.Üçüncü kişilerden gelen mesaj ve yönlendirmelere itibar edilmemesi, bu içeriklerdeki bağlantılara tıklanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları ile banka ve kredi kartı bilgilerinin hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.Telefon, mesaj veya sahte internet siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret, kart bilgisi ya da şifre talep eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.Açıklamada, kamu kurumlarının isim ve logolarını taklit ederek kullanıcıları yanıltmayı amaçlayan şüpheli internet siteleri ve bağlantıların, "https://siberguvenlik.gov.tr/ihbar" adresinden Başkanlığa bildirilmesi istendi.Çocuk hesaplarına kısıtlama15 yaşını dolduran çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılması ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesi yasaklanacak.Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak amacıyla içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına da izin verilmeyecek.Ayrıca çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.Mevcut hesaplar için son tarih 31 MartPlatformlar, yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılan ve yaşı bu yöntemle daha önce doğrulanmamış hesaplarda doğrulama işlemini 31 Mart 2027’ye kadar tamamlayacak. Hesap sahibinin 15 yaşını doldurmadığı belirlenirse platform, kullanıcıya bilgi vererek hesabı kapatacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-ozun-sunnet-paylasimlari-bakanligi-harekete-gecirdi-hesabina-erisim-1109956648.html

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uygulama, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, mahinur özdemir göktaş, türkiye, genç, çocuk, instagram