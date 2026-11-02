https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/guney-kore-devlet-baskani-dahil-168-kisinin-pasaport-bilgileri-sizdirildi-1110060908.html
Güney Kore Devlet Başkanı dahil 168 kişinin pasaport bilgileri sızdırıldı
Güney Kore Devlet Başkanı dahil 168 kişinin pasaport bilgileri sızdırıldı
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, devlet başkanlığı ve dışişleri bakanlığı çalışanları ile gazetecilerin de aralarında bulunduğu 168 kişinin kişisel... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un da aralarında bulunduğu 168 kişinin pasaport bilgilerinin internete sızdırıldığı ortaya çıktı.Yonhap ajansının Kore Yayın Kurumu'na (KBS) dayandırdığı habere göre, sızdırılan bilgilerin, Lee'nin haziran ayında gerçekleştirdiği Avrupa ziyareti sırasında resmi uçağında bulunan kişilere ait olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin bilgilerinin yer aldığı listenin ücretli bir internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.Yayımlanan listede Lee Jae Myung'un yanı sıra devlet başkanlığı ve dışişleri bakanlığı çalışanları ile gazetecilerin de bulunduğu 168 kişinin kişisel bilgilerine yer verildiği kaydedildi. Listede kişilerin Korece ve İngilizce adları, soyadları, görev yaptıkları kurumlar, pozisyonları, doğum tarihleri, pasaport numaraları ve pasaportlarının geçerlilik sürelerinin bulunduğu bildirildi. Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, yetkililerin söz konusu listenin içeriğinden daha önce haberdar olduğu belirtildi. Açıklamada, dışişleri bakanlığının da aralarında bulunduğu ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi.Yetkililer, olayın son derece ciddi şekilde ele alındığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
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asya & pasifik, yonhap, kbs, i̇ngilizce
asya & pasifik, yonhap, kbs, i̇ngilizce
Güney Kore Devlet Başkanı dahil 168 kişinin pasaport bilgileri sızdırıldı
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, devlet başkanlığı ve dışişleri bakanlığı çalışanları ile gazetecilerin de aralarında bulunduğu 168 kişinin kişisel pasaport bilgilerinin ücretli bir internet sitesinde yayımlandığı bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un da aralarında bulunduğu 168 kişinin pasaport bilgilerinin internete sızdırıldığı ortaya çıktı.
Yonhap ajansının Kore Yayın Kurumu'na (KBS) dayandırdığı habere göre, sızdırılan bilgilerin, Lee'nin haziran ayında gerçekleştirdiği Avrupa ziyareti sırasında resmi uçağında bulunan kişilere ait olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin bilgilerinin yer aldığı listenin ücretli bir internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.
Yayımlanan listede Lee Jae Myung'un yanı sıra devlet başkanlığı ve dışişleri bakanlığı çalışanları ile gazetecilerin de bulunduğu 168 kişinin kişisel bilgilerine yer verildiği kaydedildi.
Listede kişilerin Korece ve İngilizce adları, soyadları, görev yaptıkları kurumlar, pozisyonları, doğum tarihleri, pasaport numaraları ve pasaportlarının geçerlilik sürelerinin bulunduğu bildirildi. Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, yetkililerin söz konusu listenin içeriğinden daha önce haberdar olduğu belirtildi.
Açıklamada, dışişleri bakanlığının da aralarında bulunduğu ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi.Yetkililer, olayın son derece ciddi şekilde ele alındığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.