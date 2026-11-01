https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/cumhurbaskani-erdogan-guney-koreyi-ziyaret-edecek-1110033600.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor. Erdoğan 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T14:43+0300
2026-11-01T14:43+0300
2026-11-01T16:59+0300
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i̇letişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle Seul'u ziyaret edeceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/cumhurbaskani-erdogan-saglikta-zirveye-oynamaya-devam-edecegiz-1110015652.html
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seul, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanı
seul, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'yi ziyaret edecek
14:43 01.11.2026 (güncellendi: 16:59 01.11.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor. Erdoğan 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle Seul'u ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."