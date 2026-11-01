Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/cumhurbaskani-erdogan-guney-koreyi-ziyaret-edecek-1110033600.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor. Erdoğan 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T14:43+0300
2026-11-01T16:59+0300
poli̇ti̇ka
seul
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
i̇letişim başkanlığı
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101246061_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_436edcc3ddbe9048c9a614a1dfbbe93a.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle Seul'u ziyaret edeceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/cumhurbaskani-erdogan-saglikta-zirveye-oynamaya-devam-edecegiz-1110015652.html
seul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101246061_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_5b0f7d48c6d5e5b4234ed85ee549814f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seul, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanı
seul, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'yi ziyaret edecek

14:43 01.11.2026 (güncellendi: 16:59 01.11.2026)
© Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
© Mehmet Ali Özcan
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor. Erdoğan 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle Seul'u ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta zirveye oynamaya devam edeceğiz
Dün, 14:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала