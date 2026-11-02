Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/gazzede-aclik-tehdidi-yeniden-kapida-asevi-olmazsa-ac-kaliriz-1110059900.html
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Sputnik Türkiye
Açlık tehdidiyle tekrar karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'nde gıda tayınları, ihtiyaçların yalnızca küçük bir kısmını karşılıyor. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T22:18+0300
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i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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BM'nin, yardım alan kişi sayısının ayda 1 milyonun altına düşeceği öngörüsüyle birlikte, yaklaşık yarım milyon Filistinliye gıda kolisi ve un dağıtımı durduruldu. Bugün Gazze'deki aşevlerinde her gün sert bir tablo yaşanıyor: Yüzlerce aile, günlük ihtiyacı ancak karşılayan bir gıda kolisi için saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze sakinleri, yaşadıkları zor durumu Sputnik'e anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bm-uzmanlarindan-gazze-raporu-ateskese-ragmen-soykirim-eylemleri-suruyor-1109861991.html
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Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Sputnik Türkiye
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
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vi̇deo, gazze şeridi, bm, gazze, sputnik
vi̇deo, gazze şeridi, bm, gazze, sputnik

Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız

22:18 02.11.2026
© SputnikGazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Sputnik
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Açlık tehdidiyle tekrar karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'nde gıda tayınları, ihtiyaçların yalnızca küçük bir kısmını karşılıyor.
© Sputnik
BM'nin, yardım alan kişi sayısının ayda 1 milyonun altına düşeceği öngörüsüyle birlikte, yaklaşık yarım milyon Filistinliye gıda kolisi ve un dağıtımı durduruldu. Bugün Gazze'deki aşevlerinde her gün sert bir tablo yaşanıyor: Yüzlerce aile, günlük ihtiyacı ancak karşılayan bir gıda kolisi için saatlerce kuyrukta bekliyor.
Gazze sakinleri, yaşadıkları zor durumu Sputnik'e anlattı.
İsrail, Gazze'de bir yerleşkeyi bombaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
DÜNYA
BM uzmanlarından Gazze raporu: Ateşkese rağmen soykırım eylemleri sürüyor
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