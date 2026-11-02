https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/gazzede-aclik-tehdidi-yeniden-kapida-asevi-olmazsa-ac-kaliriz-1110059900.html
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Sputnik Türkiye
Açlık tehdidiyle tekrar karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'nde gıda tayınları, ihtiyaçların yalnızca küçük bir kısmını karşılıyor. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T22:18+0300
2026-11-02T22:18+0300
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i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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gazze şeridi
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gazze
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BM'nin, yardım alan kişi sayısının ayda 1 milyonun altına düşeceği öngörüsüyle birlikte, yaklaşık yarım milyon Filistinliye gıda kolisi ve un dağıtımı durduruldu. Bugün Gazze'deki aşevlerinde her gün sert bir tablo yaşanıyor: Yüzlerce aile, günlük ihtiyacı ancak karşılayan bir gıda kolisi için saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze sakinleri, yaşadıkları zor durumu Sputnik'e anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bm-uzmanlarindan-gazze-raporu-ateskese-ragmen-soykirim-eylemleri-suruyor-1109861991.html
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Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Sputnik Türkiye
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, gazze şeridi, bm, gazze, sputnik
vi̇deo, gazze şeridi, bm, gazze, sputnik
Gazze'de açlık tehdidi yeniden kapıda: Aşevi olmazsa aç kalırız
Açlık tehdidiyle tekrar karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'nde gıda tayınları, ihtiyaçların yalnızca küçük bir kısmını karşılıyor.
BM'nin, yardım alan kişi sayısının ayda 1 milyonun altına düşeceği öngörüsüyle birlikte, yaklaşık yarım milyon Filistinliye gıda kolisi ve un dağıtımı durduruldu. Bugün Gazze'deki aşevlerinde her gün sert bir tablo yaşanıyor: Yüzlerce aile, günlük ihtiyacı ancak karşılayan bir gıda kolisi için saatlerce kuyrukta bekliyor.
Gazze sakinleri, yaşadıkları zor durumu Sputnik'e anlattı.