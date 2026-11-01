https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fsb-paylasti-abdden-gelen-bilgi-sayesinde-saldiri-planlayan-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1110036967.html

FSB paylaştı: ABD’den gelen bilgi sayesinde saldırı planlayan bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

FSB paylaştı: ABD’den gelen bilgi sayesinde saldırı planlayan bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

FSB, ABD tarafından Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair iletilen bilgi doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında reşit olmayan bir... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T17:50+0300

2026-11-01T17:50+0300

2026-11-01T17:50+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD tarafından Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair iletilen bilgi doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında reşit olmayan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.FSB, Tsaritsino'da planlanan terör saldırısına ilişkin bilginin, TikTok'ta görseller paylaşan ve gözaltına alınan bir gençten geldiğini, görsellerde şahsın üzerinde taktiksel teçhizatla ve otomatik silaha benzeyen bir nesne tutarken çekilmiş görüntülerin yanı sıra, Tsaritsino'da çekilmiş ve 'Yeri buldum' notu ile fotoğraflar paylaştığını belirtti.Açıklamaya göre, Tsaritsino açık hava müzesi yakınlarında yakalanan gencin iletişim cihazlarında tehditlerin paylaşıldığı bir hesaba ulaşıldı, ayrıca şüphelinin bir neo-Nazi kanalına abone olduğu ve geçmişteki terör saldırılarına ilişkin bilgileri araştırdığı anlaşıldı. FSB, Moskova'da planlanan olası terör saldırısına ilişkin sağladıkları bilgilerden dolayı Amerikalı meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fsb-abdden-moskovada-bir-teror-saldirisi-hazirligina-iliskin-bilgi-aldi-gerekli-calismalar-1110018448.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, abd, tiktok, haberler, gözaltı, terör saldırısı