https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/fransada-150den-fazla-lise-tekrar-kusatma-altinda-ogrenciler-hukumetin-taahhutlerini-yeterli-1110056944.html

Fransa'da 150'den fazla lise, tekrar kuşatma altında: Öğrenciler, hükümetin taahhütlerini yeterli bulmadı

Fransa'da 150'den fazla lise, tekrar kuşatma altında: Öğrenciler, hükümetin taahhütlerini yeterli bulmadı

Sputnik Türkiye

Fransa’da hükümetin taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler, ülkenin birçok noktasında okulları kuşatma eylemlerini tekrar başlattı. Kuşatılan lise sayısı... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T17:49+0300

2026-11-02T17:49+0300

2026-11-02T17:49+0300

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Fransa genelinde lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve öğretmen sayısının artırılması talepleriyle düzenlediği eylemler yeniden yoğunlaştı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 41 lisenin kuşatma altına alındığını açıklarken, Lise Sendikaları Birliği bu sayının 150'yi aştığını bildirdi.Marsilya'da 75 okulda eylemler sürerken, bunların 7'sinde öğrenciler okulları kuşatma altına aldı. Toulouse'da Berthelot ve Arenes liselerinin önünde toplanan öğrenciler, çöp kutuları ve barikatlarla okul girişlerini kapattı.Montpellier'deki Jean Monnet Lisesi önünde bir öğretmenin güvenlik güçlerince yere yatırılarak gözaltına alınması tepki çekti. Brest'te ise Kerichen ve Harteloire liselerinin önünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, okullara girişleri engelledi.Sosyal demokrat aday: Tamamen meşruFransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France Inter'e yaptığı açıklamada, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi, Nord vilayeti ve Toulouse'daki bazı okullarda eylemler nedeniyle eğitimin aksadığını söyledi.Sosyal demokratların 2027 cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı Raphael Glucksmann, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, lise öğrencilerinin taleplerini "tamamen meşru" olarak nitelendirdi. Yaklaşık bir buçuk aydır eylemlerini sürdüren gençler için hükümetin çözüm üretemediğini savunan Glucksmann, 5 Kasım'da düzenlenecek genel grevde sendikaların yanında yer alacağını açıkladı.Fransa Ulusal Öğrenciler Birliği (UNEF) de, 3 ve 5 Kasım'da üniversitelerde eylem çağrısında bulundu.Hükümetin taahhütleri öğrencileri ikna etmediMilli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, daha önce liselerde sınıf mevcutlarının düşürüleceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını bildirmişti.Geffray, yükseköğretim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup platformunun da 2028'e kadar değiştirileceğini taahhüt etmişti. Yaz aylarında aşırı sıcak, kışın ise çok soğuk olan okulların iklim değişikliğine uyum sağlaması amacıyla klima ve ısıtma sistemleriyle donatılması için 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar euroluk kredi sağlanacağını kaydetmişti.Ancak hükümetin açıkladığı taahhütleri yeterli bulmayan lise öğrencileri, okulları kuşatma eylemlerine yeniden başlama çağrısı yaptı.Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/fransada-ogrenciler-hala-isyanda-en-az-2-bin-gozalti-macron-kendi-ogretmeninle-ugras-1109237708.html

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