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Fransa'daki öğrenci protestolarında en az 2 bin gözaltı: 'Macron, kendi öğretmeninle uğraş'
Fransa'daki öğrenci protestolarında en az 2 bin gözaltı: 'Macron, kendi öğretmeninle uğraş'
Sputnik Türkiye
Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar ülke geneline yayılırken, göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. İşte son durum ve görüntüler...
2026-10-02T14:16+0300
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Paris'in yanı sıra Strasbourg, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde polis ile öğrenciler karşı karşıya geldi. Strasbourg'da polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, Marsilya'da polis hatlarına havai fişek atıldı. Rennes'te ise çöp konteynerleri ateşe verildi.Paris'te göstericiler, "Katlanacağımız değil, inşa edeceğimiz bir geleceğimiz var" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı gösterilerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan küfürlü sloganlar da kullanıldı. Bunlar arasında "Macron, kendi öğretmeninle uğraş” (Fransa Cumhurbaşkanı eski lise öğretmeniyle evli) ve “Eğitim bir ayrıcalık değil, haktır” gibi sloganlar yer aldı.Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasına göre, çoğu genç 2 binden fazla kişi gözaltına alındı. 400 lise kapatıldıEğitim Bakanı Edouard Geffray, cuma günü ülke genelinde yaklaşık 400 lisenin, yani her 10 liseden birinin, protestolar nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Geffray, ebeveynlere çocuklarını sokaklardaki gösterilere katılmaktan vazgeçirmeleri çağrısında bulundu.Geffray, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Sokaklarda çocuklar tehlikede" dedi.Adalet Bakanı Darmanin ise RTL radyosuna verdiği demeçte, protestolar sırasında mülke zarar veren kişilerin ebeveynlerinin tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Darmanin ayrıca öğrenci hareketinin "dışarıdan gelenler" tarafından ele geçirildiğini öne sürdü.Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Paris bölgesindeki bazı öğrenciler, Reuters'a cuma günü protestolara katılmayacaklarını söyledi.Eğitim bütçesi enflasyonun altında artacakHükümetin perşembe günü sunduğu 2027 bütçe taslağına göre, öğretmen emekli maaşları hariç eğitim bütçesinin yüzde 1.7 artışla 65.53 milyar euroya çıkarılması planlanıyor. Bu artış, enflasyonun altında kalıyor.Eğitim, Fransa'da geleneksel olarak bütçenin en büyük kalemini oluşturuyor. Ancak gelecek yıl kamu borcunun faiz maliyetlerinin 74.5 milyar euroya ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fransada-ogrenci-protestolari-buyudu-ogretmen-eksikligi-bakimsiz-okullar-ve--kalabalik-siniflar-1109146120.html
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fransa, gerald darmanin, bfm tv, haberler

Fransa'daki öğrenci protestolarında en az 2 bin gözaltı: 'Macron, kendi öğretmeninle uğraş'

14:16 02.10.2026 (güncellendi: 14:43 02.10.2026)
© Muhammed Said TakoFransa'da öğrenci protestoları sürüyor
Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Muhammed Said Tako
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Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar ülke geneline yayılırken, göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, Adalet Bakanı Gerald Darmanin protestoların başlamasından bu yana çoğu genç 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Paris'in yanı sıra Strasbourg, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde polis ile öğrenciler karşı karşıya geldi. Strasbourg'da polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, Marsilya'da polis hatlarına havai fişek atıldı. Rennes'te ise çöp konteynerleri ateşe verildi.
Paris'te göstericiler, "Katlanacağımız değil, inşa edeceğimiz bir geleceğimiz var" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı gösterilerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan küfürlü sloganlar da kullanıldı. Bunlar arasında "Macron, kendi öğretmeninle uğraş” (Fransa Cumhurbaşkanı eski lise öğretmeniyle evli) ve “Eğitim bir ayrıcalık değil, haktır” gibi sloganlar yer aldı.
Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasına göre, çoğu genç 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

400 lise kapatıldı

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, cuma günü ülke genelinde yaklaşık 400 lisenin, yani her 10 liseden birinin, protestolar nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Geffray, ebeveynlere çocuklarını sokaklardaki gösterilere katılmaktan vazgeçirmeleri çağrısında bulundu.
© Muhammed Said TakoFransa'da öğrenci protestoları sürüyor
Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor
© Muhammed Said Tako
Geffray, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Sokaklarda çocuklar tehlikede" dedi.
Adalet Bakanı Darmanin ise RTL radyosuna verdiği demeçte, protestolar sırasında mülke zarar veren kişilerin ebeveynlerinin tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Darmanin ayrıca öğrenci hareketinin "dışarıdan gelenler" tarafından ele geçirildiğini öne sürdü.
Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Paris bölgesindeki bazı öğrenciler, Reuters'a cuma günü protestolara katılmayacaklarını söyledi.
© Muhammed Said TakoFransa'da öğrenci protestoları sürüyor
Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor
© Muhammed Said Tako

Eğitim bütçesi enflasyonun altında artacak

Hükümetin perşembe günü sunduğu 2027 bütçe taslağına göre, öğretmen emekli maaşları hariç eğitim bütçesinin yüzde 1.7 artışla 65.53 milyar euroya çıkarılması planlanıyor. Bu artış, enflasyonun altında kalıyor.
Eğitim, Fransa'da geleneksel olarak bütçenin en büyük kalemini oluşturuyor. Ancak gelecek yıl kamu borcunun faiz maliyetlerinin 74.5 milyar euroya ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.
Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
DÜNYA
Fransa'da öğrenci protestoları büyüdü: Öğretmen eksikliği, bakımsız okullar ve kalabalık sınıflar ülkeyi ayağa kaldırdı
30 Eylül, 06:44
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