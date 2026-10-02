https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/fransada-ogrenciler-hala-isyanda-en-az-2-bin-gozalti-macron-kendi-ogretmeninle-ugras-1109237708.html

Fransa'daki öğrenci protestolarında en az 2 bin gözaltı: 'Macron, kendi öğretmeninle uğraş'

Fransa'daki öğrenci protestolarında en az 2 bin gözaltı: 'Macron, kendi öğretmeninle uğraş'

Sputnik Türkiye

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar ülke geneline yayılırken, göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. İşte son durum ve görüntüler...

2026-10-02T14:16+0300

2026-10-02T14:16+0300

2026-10-02T14:43+0300

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Paris'in yanı sıra Strasbourg, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde polis ile öğrenciler karşı karşıya geldi. Strasbourg'da polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, Marsilya'da polis hatlarına havai fişek atıldı. Rennes'te ise çöp konteynerleri ateşe verildi.Paris'te göstericiler, "Katlanacağımız değil, inşa edeceğimiz bir geleceğimiz var" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı gösterilerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan küfürlü sloganlar da kullanıldı. Bunlar arasında "Macron, kendi öğretmeninle uğraş” (Fransa Cumhurbaşkanı eski lise öğretmeniyle evli) ve “Eğitim bir ayrıcalık değil, haktır” gibi sloganlar yer aldı.Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasına göre, çoğu genç 2 binden fazla kişi gözaltına alındı. 400 lise kapatıldıEğitim Bakanı Edouard Geffray, cuma günü ülke genelinde yaklaşık 400 lisenin, yani her 10 liseden birinin, protestolar nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Geffray, ebeveynlere çocuklarını sokaklardaki gösterilere katılmaktan vazgeçirmeleri çağrısında bulundu.Geffray, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Sokaklarda çocuklar tehlikede" dedi.Adalet Bakanı Darmanin ise RTL radyosuna verdiği demeçte, protestolar sırasında mülke zarar veren kişilerin ebeveynlerinin tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Darmanin ayrıca öğrenci hareketinin "dışarıdan gelenler" tarafından ele geçirildiğini öne sürdü.Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Paris bölgesindeki bazı öğrenciler, Reuters'a cuma günü protestolara katılmayacaklarını söyledi.Eğitim bütçesi enflasyonun altında artacakHükümetin perşembe günü sunduğu 2027 bütçe taslağına göre, öğretmen emekli maaşları hariç eğitim bütçesinin yüzde 1.7 artışla 65.53 milyar euroya çıkarılması planlanıyor. Bu artış, enflasyonun altında kalıyor.Eğitim, Fransa'da geleneksel olarak bütçenin en büyük kalemini oluşturuyor. Ancak gelecek yıl kamu borcunun faiz maliyetlerinin 74.5 milyar euroya ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fransada-ogrenci-protestolari-buyudu-ogretmen-eksikligi-bakimsiz-okullar-ve--kalabalik-siniflar-1109146120.html

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