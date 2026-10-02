Fransa'daki öğrenci protestolarında en az 2 bin gözaltı: 'Macron, kendi öğretmeninle uğraş'
14:16 02.10.2026 (güncellendi: 14:43 02.10.2026)
© Muhammed Said TakoFransa'da öğrenci protestoları sürüyor
© Muhammed Said Tako
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Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşulları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlediği protestolar ülke geneline yayılırken, göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, Adalet Bakanı Gerald Darmanin protestoların başlamasından bu yana çoğu genç 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Paris'in yanı sıra Strasbourg, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde polis ile öğrenciler karşı karşıya geldi. Strasbourg'da polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, Marsilya'da polis hatlarına havai fişek atıldı. Rennes'te ise çöp konteynerleri ateşe verildi.
Paris'te göstericiler, "Katlanacağımız değil, inşa edeceğimiz bir geleceğimiz var" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı gösterilerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan küfürlü sloganlar da kullanıldı. Bunlar arasında "Macron, kendi öğretmeninle uğraş” (Fransa Cumhurbaşkanı eski lise öğretmeniyle evli) ve “Eğitim bir ayrıcalık değil, haktır” gibi sloganlar yer aldı.
Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasına göre, çoğu genç 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.
🇫🇷 Fransa'da Nelson Mandela Lisesi ateşe verildi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2026
🔥Nantes'ta, okulla hiçbir bağlantısı olmayıp protesto gösterisi yapan gençler, binanın girişindeki çöp konteynerlerini ateşe verdi
📌Ateş okul binasına sıçradı. Öğrenciler hem ana binadan hem de yatılı bölümden hızla tahliye… pic.twitter.com/EIVteIPMgG
400 lise kapatıldı
Eğitim Bakanı Edouard Geffray, cuma günü ülke genelinde yaklaşık 400 lisenin, yani her 10 liseden birinin, protestolar nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Geffray, ebeveynlere çocuklarını sokaklardaki gösterilere katılmaktan vazgeçirmeleri çağrısında bulundu.
© Muhammed Said TakoFransa'da öğrenci protestoları sürüyor
Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor
© Muhammed Said Tako
Geffray, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Sokaklarda çocuklar tehlikede" dedi.
Adalet Bakanı Darmanin ise RTL radyosuna verdiği demeçte, protestolar sırasında mülke zarar veren kişilerin ebeveynlerinin tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Darmanin ayrıca öğrenci hareketinin "dışarıdan gelenler" tarafından ele geçirildiğini öne sürdü.
🇫🇷Fransız polisi, lise öğrencinin yüzüne göz yaşartıcı bomba attı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 30, 2026
Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği eylemler sırasında polis, bir lise öğrencisinin yüzüne göz yaşartıcı bomba attı
Gencin birkaç dişi kırıldı ve hastaneye kaldırıldı
Ülkede lise… pic.twitter.com/hgRsVR5Hkk
Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Paris bölgesindeki bazı öğrenciler, Reuters'a cuma günü protestolara katılmayacaklarını söyledi.
© Muhammed Said TakoFransa'da öğrenci protestoları sürüyor
Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor
© Muhammed Said Tako
Eğitim bütçesi enflasyonun altında artacak
Hükümetin perşembe günü sunduğu 2027 bütçe taslağına göre, öğretmen emekli maaşları hariç eğitim bütçesinin yüzde 1.7 artışla 65.53 milyar euroya çıkarılması planlanıyor. Bu artış, enflasyonun altında kalıyor.
Eğitim, Fransa'da geleneksel olarak bütçenin en büyük kalemini oluşturuyor. Ancak gelecek yıl kamu borcunun faiz maliyetlerinin 74.5 milyar euroya ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.