https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/binancete-tarihi-siber-saldiri-36-milyar-dolar-cekildi-1110040391.html

Binance'te tarihi siber saldırı: 3.6 milyar dolar çekildi

Binance'te tarihi siber saldırı: 3.6 milyar dolar çekildi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in uğradığı 6,3 milyar dolarlık devasa siber saldırının ardından platformun yeniden açılmasıyla yatırımcılar 3,6... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T08:34+0300

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Küresel finans dünyası, dijital çağın en büyük soygunlarından biriyle sarsılıyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz hafta yaşanan 6,3 milyar dolarlık devasa siber saldırı sonrası platformunu pazar günü yeniden işlemlere açtı. Ancak güveni sarsılan kullanıcılar, sadece birkaç saat içinde yaklaşık 3,64 milyar dolar değerinde varlığı platformdan çekerek eşine az rastlanır bir dijital kaçışa imza attı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve uluslararası istihbarat ağlarının dahil olduğu soruşturmada oklar, tarihin bu en büyük kripto soygunu için doğrudan Kuzey Kore'yi işaret ediyor. Yaşanan bu gizemli sızıntı, siber güvenlik dünyasında deprem etkisi yaratırken, şirket çalınan varlıkların yaklaşık yüzde 95'ini karşıladığını ve geri kalan kayıpların da telafi edileceğini duyurdu.Tarihin en büyük kripto vurgunuSaldırının izini süren FBI, cumartesi günü yayımladığı raporla, olayın arkasında 2025 yılında Bybit borsasından 1,5 milyar dolar çalan ve Lazarus Group (TraderTraitor) olarak bilinen Kuzey Koreli siber suç grubu olduğunu doğruladı. FBI, bu grupla bağlantılı kripto para cüzdan adreslerini kamuoyuyla paylaşarak, sektördeki tüm ortaklarını şüpheli işlemleri acilen engellemeye çağırdı. Bunun üzerine Binance, etkilenen varlıkları dondurmak için diğer dijital varlık ihraççılarıyla acil bir operasyon başlattı.Krizin merkezindeki gizem: Mühendisin bilgisayarına nasıl sızıldı?Küresel piyasaları altüst eden bu milyar dolarlık sızıntının kaynağı ise filmleri aratmayacak bir detaya dayanıyor. Yapılan ilk teknik incelemeler, siber saldırının bir mühendise ait ele geçirilmiş dizüstü bilgisayardan başlamış olabileceğini ortaya koydu. Bilgisayar korsanlarının, yetkisiz işlemleri onaylamak için bu zayıf noktadan faydalanarak devasa transferleri gerçekleştirdiği düşünülüyor. Ana platform olan Binance.com siber saldırıdan ağır yara alırken, şirketin ABD'ye yönelik platformunun bu karanlık ağdan etkilenmediği belirtildi.Milyarlık kaçış dengeleniyor: Binance zararı karşılıyor1 Kasım günü saat 06.00 ile 15.30 arasında yaşanan büyük panik dalgasında, platformdan 4,649 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, 1,01 milyar dolarlık para yatırma işlemi gerçekleşti ve net çıkış 3,64 milyar dolar oldu. Ancak paniğin ilk saatlerin ardından azaldığı ve para çekme işlemlerinin beklendiği gibi dengelendiği açıklandı.Şirket yönetimi, pazar günkü bu devasa para çıkışının, ellerinde bulunan 171 milyar dolarlık varlığın sadece yüzde 2'sine tekabül ettiğini vurguladı. Kurumsal hazine, vadeli işlem sigortası ve acil durum rezerv fonlarını devreye sokan borsa, Bitcoin ve Ethereum gibi iki düzineden fazla kripto para çekim işleminin güvenlik kontrolleri altında aşamalı olarak yeniden başladığını ve tüm müşteri zararlarının eksiksiz karşılanacağını ilan etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/ingilterede-beklenen-faiz-depremi-konut-kredileri-tehlikede-1110039771.html

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