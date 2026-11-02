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'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyon: Silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı
'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyon: Silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 'Daltonlar' suç... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Daltonlar" adıyla tanınan silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.Soruşturma dosyasından aktarılan bilgilere göre, suç örgütü içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla hareket eden İbrahim Çiftçi isimli şüphelinin, Cem Gölbaşı’na yönelik bir eylem gerçekleştirmek üzere Adana’dan İstanbul’a geldiği tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İbrahim Çiftçi'yi 31 Ekim'de Beyoğlu'nda düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzatılmış şarjör ve 1 adet Utaş marka otomatik tabanca ele geçirildi.Esenyurt’ta eş zamanlı baskınSoruşturmayı derinleştiren savcılık ve emniyet birimleri, yakalanan İbrahim Çiftçi'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a aynı eylem planı doğrultusunda gelen diğer 3 şüpheliyle birlikte Esenyurt'ta bir hücre evinde konakladığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Silahları temin eden şüpheli de yakalandıŞüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahların izini süren güvenlik güçleri, mühimmatın Çınar Aksoy isimli şahıstan temin edildiğini ortaya çıkardı. Bu tespit üzerine düzenlenen ayrı bir operasyonla Çınar Aksoy da gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 200 adet fişek ele geçirildi.Uygun koşullar oluşmadığı için vazgeçmişlerBaşsavcılığın açıklamasında, gözaltına alınan şüphelilerin ilk beyanlarına da yer verildi. Şahısların ilk ifadelerinde, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı bir eylem planı içerisinde olduklarını kabul ettikleri, ancak sahada "uygun koşulların oluşmaması" gerekçesiyle eylemi gerçekleştirmekten o an için vazgeçtiklerini belirttikleri aktarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil silahlı suç örgütünün tüm faaliyetlerinin, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının tamamen deşifre edilmesi ve eylemlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma işlemlerinin titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/yangina-mudahaleye-giden-ekipler-saldiriya-ugradi-supheli-gozaltina-alindi-1110037849.html
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daltonlar çetesi, cem gölbaşı, esenyurt, fenerbahçe
daltonlar çetesi, cem gölbaşı, esenyurt, fenerbahçe

'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyon: Silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı

00:37 02.11.2026 (güncellendi: 00:38 02.11.2026)
'Daltonlar'a 30 ilde eş zamanlı operasyon
'Daltonlar'a 30 ilde eş zamanlı operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 'Daltonlar' suç örgütüyle ilgili soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Daltonlar" adıyla tanınan silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma dosyasından aktarılan bilgilere göre, suç örgütü içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla hareket eden İbrahim Çiftçi isimli şüphelinin, Cem Gölbaşı’na yönelik bir eylem gerçekleştirmek üzere Adana’dan İstanbul’a geldiği tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İbrahim Çiftçi'yi 31 Ekim'de Beyoğlu'nda düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzatılmış şarjör ve 1 adet Utaş marka otomatik tabanca ele geçirildi.

Esenyurt’ta eş zamanlı baskın

Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve emniyet birimleri, yakalanan İbrahim Çiftçi'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a aynı eylem planı doğrultusunda gelen diğer 3 şüpheliyle birlikte Esenyurt'ta bir hücre evinde konakladığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Silahları temin eden şüpheli de yakalandı

Şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahların izini süren güvenlik güçleri, mühimmatın Çınar Aksoy isimli şahıstan temin edildiğini ortaya çıkardı. Bu tespit üzerine düzenlenen ayrı bir operasyonla Çınar Aksoy da gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 200 adet fişek ele geçirildi.

Uygun koşullar oluşmadığı için vazgeçmişler

Başsavcılığın açıklamasında, gözaltına alınan şüphelilerin ilk beyanlarına da yer verildi. Şahısların ilk ifadelerinde, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı bir eylem planı içerisinde olduklarını kabul ettikleri, ancak sahada "uygun koşulların oluşmaması" gerekçesiyle eylemi gerçekleştirmekten o an için vazgeçtiklerini belirttikleri aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil silahlı suç örgütünün tüm faaliyetlerinin, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının tamamen deşifre edilmesi ve eylemlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma işlemlerinin titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.
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