https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/yangina-mudahaleye-giden-ekipler-saldiriya-ugradi-supheli-gozaltina-alindi-1110037849.html
Yangına müdahaleye giden ekipler saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltına alındı
Yangına müdahaleye giden ekipler saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da iplik atölyesinde çıkan yangına müdahaleye giden ekiplere iş yeri sahibi saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin de polis merkezine... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T21:10+0300
2026-11-01T21:10+0300
2026-11-01T21:10+0300
türki̇ye
eyüpsultan
yangın
saldırı
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İstanbul Eyüpsultan'da 2 katlı iplik atölyesinin çatısında iş yeri sahibi M.S. tarafından yangın çıkarıldığı iddiası üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Elinde kesici alet bulunan M.S, yangına müdahaleye gelen ekiplere iplik bobinleri ile kalas fırlattı.İtfaiye ekipleri, su sıkarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken, bir yandan da çatıdaki yangına müdahalede bulundu.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.Şüpheli M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan, şüphelinin binadan çıkarıldığı sırada saldıran 1 kişi de yakalanarak polis merkezine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/abdullah-kavukcu-galatasaray-yonetim-kurulu-uyeliginden-istifa-etti-1110037697.html
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eyüpsultan, yangın, saldırı
eyüpsultan, yangın, saldırı
Yangına müdahaleye giden ekipler saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltına alındı
Eyüpsultan'da iplik atölyesinde çıkan yangına müdahaleye giden ekiplere iş yeri sahibi saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin de polis merkezine götürüldüğü belirtildi.
İstanbul Eyüpsultan'da 2 katlı iplik atölyesinin çatısında iş yeri sahibi M.S. tarafından yangın çıkarıldığı iddiası üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Elinde kesici alet bulunan M.S, yangına müdahaleye gelen ekiplere iplik bobinleri ile kalas fırlattı.
İtfaiye ekipleri, su sıkarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken, bir yandan da çatıdaki yangına müdahalede bulundu.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
Şüpheli M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelinin binadan çıkarıldığı sırada saldıran 1 kişi de yakalanarak polis merkezine götürüldü.