https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/yangina-mudahaleye-giden-ekipler-saldiriya-ugradi-supheli-gozaltina-alindi-1110037849.html

Yangına müdahaleye giden ekipler saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltına alındı

Yangına müdahaleye giden ekipler saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da iplik atölyesinde çıkan yangına müdahaleye giden ekiplere iş yeri sahibi saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin de polis merkezine... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T21:10+0300

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2026-11-01T21:10+0300

türki̇ye

eyüpsultan

yangın

saldırı

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İstanbul Eyüpsultan'da 2 katlı iplik atölyesinin çatısında iş yeri sahibi M.S. tarafından yangın çıkarıldığı iddiası üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Elinde kesici alet bulunan M.S, yangına müdahaleye gelen ekiplere iplik bobinleri ile kalas fırlattı.İtfaiye ekipleri, su sıkarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken, bir yandan da çatıdaki yangına müdahalede bulundu.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.Şüpheli M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan, şüphelinin binadan çıkarıldığı sırada saldıran 1 kişi de yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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