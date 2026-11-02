https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bungalovda-gizli-kamerayla-izleme-davasi-saniklara-ceza-cikti-1110056636.html

Bungalovda gizli kamerayla izleme davası: Sanıklara ceza çıktı

Bungalovda gizli kamerayla izleme davası: Sanıklara ceza çıktı

Sputnik Türkiye

Sapanca'da bungalovda gizli kamerayla izleme iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 1 yıl 9 ay 1'er gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T17:36+0300

2026-11-02T17:36+0300

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığın davasında karar açıklandı. Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık T.S. ile tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık H.K. ise duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu.Müşteki vekilleri, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirterek sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Sanık H.K, kameraların çalışmadığının TÜBİTAK raporuyla ortaya konulduğunu savunarak beraatini talep etti. Diğer sanık T.S. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek suçsuz olduğunu öne sürdü ve beraat istedi.Sanık müdafileri de önceki savunmalarını yineleyerek müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanıkları 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 9 ay 1 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sakaryada-gizli-kamera-iddiasi-hakkinda-iki-kisi-gozaltina-alindi-bungalov-muhurlendi-1095414571.html

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