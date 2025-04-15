https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sakaryada-gizli-kamera-iddiasi-hakkinda-iki-kisi-gozaltina-alindi-bungalov-muhurlendi-1095414571.html
Sakarya'da gizli kamera iddiası hakkında iki kişi gözaltına alındı: Bungalov mühürlendi
Sakarya'da gizli kamera iddiası hakkında iki kişi gözaltına alındı: Bungalov mühürlendi
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda müşterilerin gizli kamerayla izlendiği iddiası üzerine işletme sahibi ve bir çalışan gözaltına alındı. Yapılan... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T21:09+0300
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2025-04-15T21:09+0300
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Bungalovda müşterilerin gizli kamerayla izlendiği iddiası üzerine işletme sahibi ve bir çalışan gözaltına alındı.Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov işletmesinde müşterilerin gizli kameralarla izlendiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Sakarya Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.Yapılan incelemeler sonucunda işletme sahibi H.K. ve bir çalışan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K. adliyeye sevk edilirken, diğer çalışanın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayın ardından Sapanca Belediyesi, söz konusu işletmeyi süresiz olarak mühürleme kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/adliye-tuvaletinde-gizli-kamera-skandali-zabit-katibi-tutuklandi-1090528669.html
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sakarya, otel, otel odası, bungalov, bungalov dolandırıcılığı, gizli kamera, kaset, kaset komplosu, kaset, kaset kumpası, kaset tuzağı, kasetçi
Sakarya'da gizli kamera iddiası hakkında iki kişi gözaltına alındı: Bungalov mühürlendi
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda müşterilerin gizli kamerayla izlendiği iddiası üzerine işletme sahibi ve bir çalışan gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonrası belediye tarafından işletme süresiz olarak kapatılırken, şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi.
Bungalovda müşterilerin gizli kamerayla izlendiği iddiası üzerine işletme sahibi ve bir çalışan gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov işletmesinde müşterilerin gizli kameralarla izlendiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Sakarya Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda işletme sahibi H.K. ve bir çalışan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K. adliyeye sevk edilirken, diğer çalışanın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayın ardından Sapanca Belediyesi, söz konusu işletmeyi süresiz olarak mühürleme kararı aldı.