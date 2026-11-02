https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bulgaristanda-secimi-mevcut-cumhurbaskani-iliyana-yotova-kazandi-1110038985.html

Bulgaristan'da seçimi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kazandı

Bulgaristan'da seçimi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kazandı

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Yotova açık farkla kazandı. Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T01:03+0300

2026-11-02T01:03+0300

2026-11-02T01:03+0300

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Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan ve kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research tarafından paylaşılan resmi olmayan verilere göre, Yotova yüzde 57.4 oy alarak seçimi önde tamamlarken, rakibi Andrey Gyurov yüzde 39.6'da kaldı.Seçimi önde tamamlayan Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, Başbakan Rumen Radev ile birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap ederek zaferlerini ilan etti. İliyana Yotova kendisine destek veren ve vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı bir analiz yapacaklarını belirtti. Yotova ayrıca, rakibi Gyurov'un kendisini arayarak tebrik ettiğini açıkladı.Kiril Valchev ise Bulgaristan'ın kadın bir cumhurbaşkanına sahip olması için seçmenlerin yüksek oranda katılım gösterdiğini ifade etti. Ülkede demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını ve vatandaşların temsilinin en temel görevlerinden biri olacağını kaydetti.Başbakan Rumen Radev kısa sürede olağanüstü bir seferberlikle etkileyici bir sonuç alındığını vurguladı. Yotova ve Valchev'i tebrik eden Radev, Yotova'nın üstlendiği bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağına inandığını dile getirdi. İliyana Yotova Kimdir?Kiril Valchev kimdir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-9-kisiyi-tasiyan-ozel-jet-yerlesim-alanina-dustu-1110038472.html

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