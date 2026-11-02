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Bulgaristan'da seçimi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kazandı
Bulgaristan'da seçimi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kazandı
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Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Yotova açık farkla kazandı. Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan ve kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research tarafından paylaşılan resmi olmayan verilere göre, Yotova yüzde 57.4 oy alarak seçimi önde tamamlarken, rakibi Andrey Gyurov yüzde 39.6'da kaldı.Seçimi önde tamamlayan Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, Başbakan Rumen Radev ile birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap ederek zaferlerini ilan etti. İliyana Yotova kendisine destek veren ve vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı bir analiz yapacaklarını belirtti. Yotova ayrıca, rakibi Gyurov'un kendisini arayarak tebrik ettiğini açıkladı.Kiril Valchev ise Bulgaristan'ın kadın bir cumhurbaşkanına sahip olması için seçmenlerin yüksek oranda katılım gösterdiğini ifade etti. Ülkede demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını ve vatandaşların temsilinin en temel görevlerinden biri olacağını kaydetti.Başbakan Rumen Radev kısa sürede olağanüstü bir seferberlikle etkileyici bir sonuç alındığını vurguladı. Yotova ve Valchev'i tebrik eden Radev, Yotova'nın üstlendiği bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağına inandığını dile getirdi. İliyana Yotova Kimdir?Kiril Valchev kimdir?
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sofya, bulgaristan, seçim
sofya, bulgaristan, seçim

Bulgaristan'da seçimi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kazandı

01:03 02.11.2026
© AP Photo / Bulgarian News Agencyİliyana Yotova
İliyana Yotova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AP Photo / Bulgarian News Agency
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Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Yotova açık farkla kazandı. Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57.4 oy aldı.
Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan ve kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research tarafından paylaşılan resmi olmayan verilere göre, Yotova yüzde 57.4 oy alarak seçimi önde tamamlarken, rakibi Andrey Gyurov yüzde 39.6'da kaldı.
Seçimi önde tamamlayan Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, Başbakan Rumen Radev ile birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap ederek zaferlerini ilan etti.
İliyana Yotova kendisine destek veren ve vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı bir analiz yapacaklarını belirtti. Yotova ayrıca, rakibi Gyurov'un kendisini arayarak tebrik ettiğini açıkladı.
Kiril Valchev ise Bulgaristan'ın kadın bir cumhurbaşkanına sahip olması için seçmenlerin yüksek oranda katılım gösterdiğini ifade etti. Ülkede demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını ve vatandaşların temsilinin en temel görevlerinden biri olacağını kaydetti.
Başbakan Rumen Radev kısa sürede olağanüstü bir seferberlikle etkileyici bir sonuç alındığını vurguladı. Yotova ve Valchev'i tebrik eden Radev, Yotova'nın üstlendiği bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağına inandığını dile getirdi.

İliyana Yotova Kimdir?

1964 yılında Sofya'da doğdu.Sofya Üniversitesi Slav Filolojisi Fakültesi Bulgar Filolojisi bölümünden mezun oldu. Fransa Ulusal Yönetim Okulu (ENA) ve Strazburg Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde uzmanlık eğitimi aldı.
1990-1997 yılları arasında BNT'de muhabir, editör, sunucu ve haber direktörü olarak çalıştı. 1997-2007 yılları arasında Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) basın merkezini yönetti.
2005-2007 yıllarında milletvekilliği, 2007-2017 yılları arasında ise Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği yaptı. 2017'de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine başladı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 19 Ocak 2026'da istifa etmesinin ardından, 23 Jan 2026'da cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.

Kiril Valchev kimdir?

1973 yılında Sofya'da doğdu. Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. ]
1994'ten itibaren radyo programı yazarlığı ve sunuculuğu yaptı. 2000-2004 yılları arasında Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde medeni hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2005'ten bu yana medya ve fikri mülkiyet alanlarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosunun yönetici ortağıdır.
2019-2020 yıllarında Bulgaristan Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonunun uzman grubunda yer aldı. 1993-1995 yıllarında BTA'nın Yurt Dışı Haberler servisinde çalıştıktan sonra, 27 Ocak 2021'de Bulgaristan Parlamentosu tarafından BTA Genel Müdürü seçildi.
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