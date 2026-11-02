https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/15-temmuz-sehitler-koprusu-girisinde-kaza-5-arac-birbirine-girdi-1110045806.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: 5 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: 5 araç birbirine girdi

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T13:16+0300

2026-11-02T13:16+0300

2026-11-02T13:16+0300

yaşam

türkiye

15 temmuz şehitler köprüsü

kaza

i̇stanbul

zincirleme kaza

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Otomobiller birbirine girdiKöprünün girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında 3 otomobil ile 2 cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Trafik bir süre durduHasarlı kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ankara istikameti ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi.Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/corumda-feci-kaza-4-olu-2-yarali-1109943232.html

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türkiye, 15 temmuz şehitler köprüsü, kaza, i̇stanbul, zincirleme kaza