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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: 5 araç birbirine girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: 5 araç birbirine girdi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T13:16+0300
2026-11-02T13:16+0300
yaşam
türkiye
15 temmuz şehitler köprüsü
kaza
i̇stanbul
zincirleme kaza
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Otomobiller birbirine girdiKöprünün girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında 3 otomobil ile 2 cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Trafik bir süre durduHasarlı kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ankara istikameti ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi.Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/corumda-feci-kaza-4-olu-2-yarali-1109943232.html
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türkiye, 15 temmuz şehitler köprüsü, kaza, i̇stanbul, zincirleme kaza
türkiye, 15 temmuz şehitler köprüsü, kaza, i̇stanbul, zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: 5 araç birbirine girdi

13:16 02.11.2026
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: 5 araç birbirine girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: 5 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Otomobiller birbirine girdi

Köprünün girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında 3 otomobil ile 2 cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik bir süre durdu

Hasarlı kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ankara istikameti ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.
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