https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/-tum-turkiyede-saganak-bekleniyor-akomdan--istanbullulara-kritik-uyari-geldi-1110015494.html

Tüm Türkiye'de sağanak bekleniyor: AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı geldi

Tüm Türkiye'de sağanak bekleniyor: AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde önümüzdeki hafta sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise artıyor 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T14:28+0300

2026-10-31T14:28+0300

2026-10-31T14:28+0300

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sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

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Meteoroloji verilerine göre Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Bütün hafta boyunca sağanak yağış bütün bölgelerde etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artıyor. AKOM da İstanbul için yayımladığı uyarıda yağışlara dikkat çekti. AKOM'dan kritik uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Önümüzdeki 7 gün boyunca kritik uyarıda bulunan AKOM, sıcaklıklarda da değişiklikler yaşanacağını vurguladı. Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yalın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle, önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) bölgemizde havada çoğunlukta kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralılarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, hâlihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıların bugün itibarıyla artmaya başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 derece aralığında yükseleceği tahmin ediliyor.” denildi. Tüm Türkiye'de sağanak uyarısıMeteroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye yeni yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Daha sonraki günlerde doğuya ilerleyen yağışlar çarşamba gününe kadar tüm yurtta etkili olacak. Perşembe günü ise Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu bir gün beklenirken, yağışlar iç ve doğu kesimlerde devam edecek.Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlı dönemde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dogalgazda-kasim-tarifesi-belli-oldu-limiti-gecenin-faturasi-yukselecek-1109992776.html

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