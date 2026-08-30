https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kagithanede-seyir-halindeki-metrobuste-yangin--1108353057.html

Kağıthane'de seyir halindeki metrobüste yangın

Kağıthane'de seyir halindeki metrobüste yangın

Sputnik Türkiye

Kağıthane'de seyir halinde olan metrobüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeritten yapılan seferler metrobüsün kaldırılmasının ardından normale... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T22:48+0300

2026-08-30T22:48+0300

2026-08-30T22:48+0300

türki̇ye

kağıthane

zincirlikuyu

metrobüs

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İstanbul'da Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motorundan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.Sürücünün metrobüsü durdurup kontrol ettiği sırada motor kısmından alevler yükseldi.Yolcular araçtan tahliye edilip durağa yönlendirildi.Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.İtfaiye ekipleri metrobüste hasara neden olan yangını kısa sürede söndürdü.Trafik tek şeritten devam etmesinin ardından seferler metrobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/batmanda-spor-salonunda-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-10-kisi-yaralandi-1108350658.html

türki̇ye

kağıthane

zincirlikuyu

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