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Kağıthane'de seyir halindeki metrobüste yangın
Kağıthane'de seyir halindeki metrobüste yangın
Sputnik Türkiye
Kağıthane'de seyir halinde olan metrobüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeritten yapılan seferler metrobüsün kaldırılmasının ardından normale... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motorundan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.Sürücünün metrobüsü durdurup kontrol ettiği sırada motor kısmından alevler yükseldi.Yolcular araçtan tahliye edilip durağa yönlendirildi.Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.İtfaiye ekipleri metrobüste hasara neden olan yangını kısa sürede söndürdü.Trafik tek şeritten devam etmesinin ardından seferler metrobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/batmanda-spor-salonunda-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-10-kisi-yaralandi-1108350658.html
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kağıthane, zincirlikuyu, metrobüs
kağıthane, zincirlikuyu, metrobüs

Kağıthane'de seyir halindeki metrobüste yangın

22:48 30.08.2026
© AA / Hakan Akgünotobüs, metrobüs
otobüs, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA / Hakan Akgün
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Kağıthane'de seyir halinde olan metrobüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeritten yapılan seferler metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
İstanbul'da Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motorundan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücünün metrobüsü durdurup kontrol ettiği sırada motor kısmından alevler yükseldi.
Yolcular araçtan tahliye edilip durağa yönlendirildi.
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
İtfaiye ekipleri metrobüste hasara neden olan yangını kısa sürede söndürdü.
Trafik tek şeritten devam etmesinin ardından seferler metrobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
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