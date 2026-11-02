https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bakanliktan-yurtdisindan-kiyafet-getirenlere-430-euro-uyarisi-kisisel-esya-vurgusu-1110041660.html
Bakanlıktan, yurtdışından kıyafet getirenlere 430 euro uyarısı: Kişisel eşya vurgusu
Bakanlıktan, yurtdışından kıyafet getirenlere 430 euro uyarısı: Kişisel eşya vurgusu
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, yurtdışından gelen yolcuların kişisel kullanım için getirdikleri kıyafetlerde 430 euro sınırının uygulanmadığını duyurdu. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T09:35+0300
2026-11-02T09:35+0300
2026-11-02T09:40+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
vergi
gümrük
eşya
kıyafet
bekir kaplan
seyahat
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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurtdışından Türkiye'ye gelen yolcuları, yanlarında getirdikleri eşyalara uygulanan 430 euro sınırıyla ilgili uyardı.Kaplan, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalarda sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesinin uygulanabileceğini vurguladı.Hangi eşyalar gümrük vergisinden muaf?Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:'Sınır kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelikle için geçerli'Yolcuların beraberinde getirdikleri hediyelik eşyalara ilişkin sınırın farklı olduğunu belirten Bekir Kaplan, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ticaret-bakanligi-zorunlu-hale-getirdi-pirlanta-ve-degerli-tas-satisinda-yeni-donem-basliyor-1106734357.html
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ticaret bakanlığı, vergi, gümrük, eşya, kıyafet, bekir kaplan, seyahat
ticaret bakanlığı, vergi, gümrük, eşya, kıyafet, bekir kaplan, seyahat
Bakanlıktan, yurtdışından kıyafet getirenlere 430 euro uyarısı: Kişisel eşya vurgusu
09:35 02.11.2026 (güncellendi: 09:40 02.11.2026)
Ticaret Bakanlığı, yurtdışından gelen yolcuların kişisel kullanım için getirdikleri kıyafetlerde 430 euro sınırının uygulanmadığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurtdışından Türkiye'ye gelen yolcuları, yanlarında getirdikleri eşyalara uygulanan 430 euro sınırıyla ilgili uyardı.
Kaplan, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalarda sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesinin uygulanabileceğini vurguladı.
Hangi eşyalar gümrük vergisinden muaf?
Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Yurtdışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir. Kişisel kıyafetlerde 430 euro sınırı uygulanmıyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır."
'Sınır kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelikle için geçerli'
Yolcuların beraberinde getirdikleri hediyelik eşyalara ilişkin sınırın farklı olduğunu belirten Bekir Kaplan, şu ifadeleri kullandı:
"430 euroluk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir. Aynı Karar'ın 61'inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 euro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 eurodur. Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir. Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır. Yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye olarak getirdiği eşyalar aynı kurallara tabi değildir."