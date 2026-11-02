Bakanlıktan, yurtdışından kıyafet getirenlere 430 euro uyarısı: Kişisel eşya vurgusu

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KİŞİSEL KIYAFETLER İLE HEDİYELİK EŞYALAR, GÜMRÜK MEVZUATINCA FARKLI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir. 📌 Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor. 2009/15481 sayılı Karar’ın 58’inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır. 📌 430 avroluk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir. Aynı Karar’ın 61’inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 avro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 avrodur. 📌 Sınırın aşılması hâlinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir. Belirlenen değer sınırının aşılması durumunda eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri uygulanmaktadır. Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır. Yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye olarak getirdiği eşyalar aynı kurallara tabi değildir.