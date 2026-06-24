https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/ticaret-bakanligi-zorunlu-hale-getirdi-pirlanta-ve-degerli-tas-satisinda-yeni-donem-basliyor-1106734357.html
Ticaret Bakanlığı zorunlu hale getirdi: Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor
Ticaret Bakanlığı zorunlu hale getirdi: Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında 'sentetik' ya da 'yapay üretim' ifadelerinin... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T06:34+0300
2026-06-24T06:34+0300
2026-06-24T06:34+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
resmi gazete
pırlanta
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Laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşları taşların satışında 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' veya 'yapay üretim' gibi ibarelerin kullanılması zorunlu hale getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu ürünler ayrı bölümde satılacak, tüketici bilgilendirilecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.En az birini kullanmak zorunda Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri artık belirli ibareler kullanılmadan satışa sunulamayacak. Satıcılar, bu ürünlerde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmak zorunda olacak.Ayrı bölümde satılacak, tüketici bilgilendirilecekYeni düzenleme kapsamında söz konusu ibarelerin etiketlerde, ürün sertifikalarında, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yer alması gerekecek. Böylece tüketicilerin doğal taş ile laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi hedefleniyor. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi. Buna göre ürünler, mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kendi-isini-yapanlar-dikkat-1-temmuzda-basliyor-cezalar-milyonlari-bulabiliyor-1106708084.html
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ticaret bakanlığı, resmi gazete, pırlanta
ticaret bakanlığı, resmi gazete, pırlanta
Ticaret Bakanlığı zorunlu hale getirdi: Pırlanta ve değerli taş satışında yeni dönem başlıyor
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında 'sentetik' ya da 'yapay üretim' ifadelerinin kullanılması zorunlu oldu.
Laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşları taşların satışında 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' veya 'yapay üretim' gibi ibarelerin kullanılması zorunlu hale getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu ürünler ayrı bölümde satılacak, tüketici bilgilendirilecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.
En az birini kullanmak zorunda
Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri artık belirli ibareler kullanılmadan satışa sunulamayacak. Satıcılar, bu ürünlerde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmak zorunda olacak.
Ayrı bölümde satılacak, tüketici bilgilendirilecek
Yeni düzenleme kapsamında söz konusu ibarelerin etiketlerde, ürün sertifikalarında, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yer alması gerekecek. Böylece tüketicilerin doğal taş ile laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi hedefleniyor. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi. Buna göre ürünler, mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde sergilenecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.