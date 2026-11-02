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Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti
Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Bahçeli için memleketi... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T18:45+0300
2026-11-02T18:45+0300
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti.Serpil Bahçeli'nin ölümünün ardından memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.Serpil Bahçeli kimdir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli'nin yaşamı merak konusu oldu. Kamuoyundan uzak bir hayat süren Serpil Bahçeli'nin ailesi, mesleği ve yaşamına ilişkin detaylar gündeme geldi.Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Prof. Dr. Semiha Bahçeli'nin ablası olarak biliniyor. Altı çocuklu Bahçeli ailesinin fertlerinden biri olan Serpil Bahçeli'nin kardeşleri arasında Turan, Nurten, Servet, Devlet ve Semiha Bahçeli bulunuyor.Serpil Bahçeli'nin hayatı ve kariyeriHayatı boyunca medyanın ve kamuoyunun ilgisinden uzak durmayı tercih eden Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı. Hiç evlenmeyen Bahçeli, çalışma hayatında Ziraat Bankası ve Pamukbank bünyesinde görev yaptıktan sonra emekli oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bahceli-il-olabilecek-19-ilceyi-acikladi-iste-il-olmaya-aday-ilcelerin-tam-listesi-1110045731.html
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı

Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

18:45 02.11.2026
© Abdullah GüçlüDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Abdullah Güçlü
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti.
Serpil Bahçeli'nin ölümünün ardından memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

Serpil Bahçeli kimdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli'nin yaşamı merak konusu oldu. Kamuoyundan uzak bir hayat süren Serpil Bahçeli'nin ailesi, mesleği ve yaşamına ilişkin detaylar gündeme geldi.
Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Prof. Dr. Semiha Bahçeli'nin ablası olarak biliniyor. Altı çocuklu Bahçeli ailesinin fertlerinden biri olan Serpil Bahçeli'nin kardeşleri arasında Turan, Nurten, Servet, Devlet ve Semiha Bahçeli bulunuyor.

Serpil Bahçeli'nin hayatı ve kariyeri

Hayatı boyunca medyanın ve kamuoyunun ilgisinden uzak durmayı tercih eden Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı. Hiç evlenmeyen Bahçeli, çalışma hayatında Ziraat Bankası ve Pamukbank bünyesinde görev yaptıktan sonra emekli oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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