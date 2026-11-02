https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bahcelinin-kiz-kardesi-serpil-bahceli-hayatini-kaybetti-1110057742.html

Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Bahçeli için memleketi... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T18:45+0300

2026-11-02T18:45+0300

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poli̇ti̇ka

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mhp

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cenaze evi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti.Serpil Bahçeli'nin ölümünün ardından memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.Serpil Bahçeli kimdir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli'nin yaşamı merak konusu oldu. Kamuoyundan uzak bir hayat süren Serpil Bahçeli'nin ailesi, mesleği ve yaşamına ilişkin detaylar gündeme geldi.Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Prof. Dr. Semiha Bahçeli'nin ablası olarak biliniyor. Altı çocuklu Bahçeli ailesinin fertlerinden biri olan Serpil Bahçeli'nin kardeşleri arasında Turan, Nurten, Servet, Devlet ve Semiha Bahçeli bulunuyor.Serpil Bahçeli'nin hayatı ve kariyeriHayatı boyunca medyanın ve kamuoyunun ilgisinden uzak durmayı tercih eden Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı. Hiç evlenmeyen Bahçeli, çalışma hayatında Ziraat Bankası ve Pamukbank bünyesinde görev yaptıktan sonra emekli oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bahceli-il-olabilecek-19-ilceyi-acikladi-iste-il-olmaya-aday-ilcelerin-tam-listesi-1110045731.html

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