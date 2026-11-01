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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/usakov-putin-zelenskiy-ile-gorusmeyi-hicbir-zaman-reddetmedi-1110034190.html
Uşakov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedi
Uşakov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in görüşmelere asla 'hayır' demediğini ve Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T15:06+0300
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına demecinde Vladimir Putin’in görüşmeleri asla reddetmediğini ve Vladimir Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt verebileceğini ifade etti.Zelenskiy’in çeşitli kaynaklar üzerinden görüşme mesajları ilettiğini söyleyen Uşakov, kendisinin Moskova’ya gelerek te Rus liderle görüşme yapabileceğini dile getirdi.'Çözüm müzakerelerinin başlangıcı üçlü formatta olmalı'Uşakov, Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik ilk müzakere turlarının ‘ABD-Rusya-Ukrayna’ üçlü formatında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.Avrupa temsilcilerinin de müzakere masasında yer almaları olasılığını dışlamayan Uşakov, ancak sürecin başlangıcının özellikle üçlü formatta olması gerektiğinin altını çizdi.ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-uclu-ukrayna-muzakereleri-belirleyici-onemde-1109995621.html
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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, moskova, ukrayna, abd, avrupa, görüşme, müzakere, dmitriy peskov, steve witkoff
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, moskova, ukrayna, abd, avrupa, görüşme, müzakere, dmitriy peskov, steve witkoff

Uşakov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedi

15:06 01.11.2026 (güncellendi: 15:09 01.11.2026)
© Sputnik / Кристина КормилицынаYuriy Uşakov
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in görüşmelere asla 'hayır' demediğini ve Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt verebileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına demecinde Vladimir Putin’in görüşmeleri asla reddetmediğini ve Vladimir Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt verebileceğini ifade etti.
Zelenskiy’in çeşitli kaynaklar üzerinden görüşme mesajları ilettiğini söyleyen Uşakov, kendisinin Moskova’ya gelerek te Rus liderle görüşme yapabileceğini dile getirdi.

'Çözüm müzakerelerinin başlangıcı üçlü formatta olmalı'

Uşakov, Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik ilk müzakere turlarının ‘ABD-Rusya-Ukrayna’ üçlü formatında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa temsilcilerinin de müzakere masasında yer almaları olasılığını dışlamayan Uşakov, ancak sürecin başlangıcının özellikle üçlü formatta olması gerektiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde
30 Ekim, 15:27
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