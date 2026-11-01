https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/usakov-putin-zelenskiy-ile-gorusmeyi-hicbir-zaman-reddetmedi-1110034190.html
Uşakov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedi
Uşakov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in görüşmelere asla 'hayır' demediğini ve Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T15:06+0300
2026-11-01T15:06+0300
2026-11-01T15:09+0300
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına demecinde Vladimir Putin’in görüşmeleri asla reddetmediğini ve Vladimir Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt verebileceğini ifade etti.Zelenskiy’in çeşitli kaynaklar üzerinden görüşme mesajları ilettiğini söyleyen Uşakov, kendisinin Moskova’ya gelerek te Rus liderle görüşme yapabileceğini dile getirdi.'Çözüm müzakerelerinin başlangıcı üçlü formatta olmalı'Uşakov, Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik ilk müzakere turlarının ‘ABD-Rusya-Ukrayna’ üçlü formatında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.Avrupa temsilcilerinin de müzakere masasında yer almaları olasılığını dışlamayan Uşakov, ancak sürecin başlangıcının özellikle üçlü formatta olması gerektiğinin altını çizdi.ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.
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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, moskova, ukrayna, abd, avrupa, görüşme, müzakere, dmitriy peskov, steve witkoff
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, moskova, ukrayna, abd, avrupa, görüşme, müzakere, dmitriy peskov, steve witkoff
Uşakov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmedi
15:06 01.11.2026 (güncellendi: 15:09 01.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin’in görüşmelere asla 'hayır' demediğini ve Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt verebileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus medyasına demecinde Vladimir Putin’in görüşmeleri asla reddetmediğini ve Vladimir Zelenskiy’in kendisini araması durumunda o telefona yanıt verebileceğini ifade etti.
Zelenskiy’in çeşitli kaynaklar üzerinden görüşme mesajları ilettiğini söyleyen Uşakov, kendisinin Moskova’ya gelerek te Rus liderle görüşme yapabileceğini dile getirdi.
'Çözüm müzakerelerinin başlangıcı üçlü formatta olmalı'
Uşakov, Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik ilk müzakere turlarının ‘ABD-Rusya-Ukrayna’ üçlü formatında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa temsilcilerinin de müzakere masasında yer almaları olasılığını dışlamayan Uşakov, ancak sürecin başlangıcının özellikle üçlü formatta olması gerektiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.