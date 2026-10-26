https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/trumptan-musluman-senator-adayi-abdul-el-sayede-cihatci-suclamasi-1109860685.html
Trump'tan Müslüman senatör adayı Abdul El Sayed'e 'cihatçı' suçlaması
Trump'tan Müslüman senatör adayı Abdul El Sayed'e 'cihatçı' suçlaması
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki seçim mitinginde Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed'i defalarca 'cihatçı' olarak nitelendirerek destekçilerini adaya... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T16:48+0300
2026-10-26T16:48+0300
2026-10-26T16:48+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, 2026 ara seçimleri öncesinde Michigan eyaletinin Port Huron kentinde düzenlediği mitingde, Demokratların Senato adayı Abdul El-Sayed'i hedef aldı. Trump, ülkenin ilk Müslüman senatörü olmayı hedefleyen epidemiyolog El-Sayed'i defalarca 'cihatçı' olarak nitelendirirken, 11 Eylül 2001 saldırılarına atıfta bulunarak destekçilerini adaya karşı mücadele etmeye çağırdı.Trump, El-Sayed'in Michigan'da şeriat hukukunu uygulamak istediğini iddia etti ve senatör seçilmesi halinde ulusal güvenlik sırlarına erişiminin tehlike yaratacağını öne sürdü. ABD Başkanı ayrıca El-Sayed'in Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu iddia etti. Trump, konuşmasında 11 Eylül saldırıları sırasında yolcuların müdahalesiyle kaçırılan uçağın hedefe ulaşmasının engellendiği United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçuşunu da gündeme getirdi. El-Sayed: İnancımı hedef alarak sorunları unutturamazlarTrump'ın açıklamalarına tepki gösteren Demokrat aday El-Sayed, başkanın kendisini dini kimliği üzerinden hedef almasının, yönetimin karşı karşıya olduğu sorunları örtbas etme girişimi olduğunu savundu.Trump'ın göbek adı Muhammed'i sık sık vurgulamasına da değinen El-Sayed, "Adımın tamamını hatırlaması umurumda bile değil. Çünkü kasım ayından sonra bana 'senatör' diye hitap edebilir. Ben senin için Senatör Muhammed olacağım, dostum" dedi.Vermont Senatörü Bernie Sanders da Michigan'ın Grand Rapids kentindeki mitingde Trump'ın söylemlerini eleştirdi. Sanders, "Abdul'a karşı İslamofobiyi kullanmalarının nedeni, gerçek meseleler hakkında söyleyecek hiçbir şeylerinin olmaması" dedi. Sanders, Cumhuriyetçilerin çalışan aileleri etkileyen sorunları ele almak yerine nefret ve kutuplaşmayı körüklediğini savundu.Trump, göç ve terör korkusunu öne çıkarıyorAra seçimlere günler kala Trump'ın kampanya söyleminde komünizm, terörizm ve göç konularını öne çıkardığına dikkat çekildi. ABD Başkanı, Demokratların seçimleri kazanması durumunda Fransa'da yaşananlara benzer sorunların ABD'de de görülebileceğini ileri sürdü.Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri daha önce de seçim kampanyalarının önemli unsurlarından biri olmuştu. Ancak Orta Amerika'dan ABD sınırına yönelen göçmenlere ilişkin korkuları öne çıkaran benzer bir kampanya, 2018 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin önemli kayıplar yaşamasını engelleyememişti.Trump, mitingde Michigan'da Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı da överek onu 'tam bir başkanlık filmi oyuncusu seçimi gibi' ve 'elmalı turta gibi Amerikan' ifadeleriyle tanımladı. ABD Başkanı, Norveç Nobel Komitesi'nin kendisine Nobel Barış Ödülü vermemesine değinirken Norveç'i de ağır ifadelerle eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/secim-kampanyasinda-konusan-trump-nicki-minajin-guzel-bir-kalcasi-var-gozden-kacirmak-zor-1109849683.html
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abdul el-sayed, donald trump, haberler, michigan, müslüman kardeşler, bernie sanders
abdul el-sayed, donald trump, haberler, michigan, müslüman kardeşler, bernie sanders
Trump'tan Müslüman senatör adayı Abdul El Sayed'e 'cihatçı' suçlaması
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki seçim mitinginde Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed'i defalarca 'cihatçı' olarak nitelendirerek destekçilerini adaya karşı mücadele etmeye çağırdı. El-Sayed'in şeriat yasasını eyalette uygulamak istediğini ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu öne süren Trump, iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 ara seçimleri öncesinde Michigan eyaletinin Port Huron kentinde düzenlediği mitingde, Demokratların Senato adayı Abdul El-Sayed'i hedef aldı. Trump, ülkenin ilk Müslüman senatörü olmayı hedefleyen epidemiyolog El-Sayed'i defalarca 'cihatçı' olarak nitelendirirken, 11 Eylül 2001 saldırılarına atıfta bulunarak destekçilerini adaya karşı mücadele etmeye çağırdı.
Trump, El-Sayed'in Michigan'da şeriat hukukunu uygulamak istediğini iddia etti ve senatör seçilmesi halinde ulusal güvenlik sırlarına erişiminin tehlike yaratacağını öne sürdü. ABD Başkanı ayrıca El-Sayed'in Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu iddia etti.
Trump, konuşmasında 11 Eylül saldırıları sırasında yolcuların müdahalesiyle kaçırılan uçağın hedefe ulaşmasının engellendiği United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçuşunu da gündeme getirdi.
Söz konusu uçakta bulunan ve saldırganlara karşı mücadele eden yolculardan Todd Beamer'ın Michiganlı olduğunu hatırlatan Trump, "Aradan 25 yıl geçti. Michigan'ın, bir cihatçıyı durdurmak için Todd'un yaptığı gibi ayağa kalkıp mücadele etmesi gerekiyor" dedi.
El-Sayed: İnancımı hedef alarak sorunları unutturamazlar
Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Demokrat aday El-Sayed, başkanın kendisini dini kimliği üzerinden hedef almasının, yönetimin karşı karşıya olduğu sorunları örtbas etme girişimi olduğunu savundu.
El-Sayed, mitingde yaptığı konuşmada, "İsmime ve inancıma işaret ederek insanların benzine ve market alışverişine güç yetirememesini, doktora gidememesini unutturabileceklerini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.
Trump'ın göbek adı Muhammed'i sık sık vurgulamasına da değinen El-Sayed, "Adımın tamamını hatırlaması umurumda bile değil. Çünkü kasım ayından sonra bana 'senatör' diye hitap edebilir. Ben senin için Senatör Muhammed olacağım, dostum" dedi.
Vermont Senatörü Bernie Sanders da Michigan'ın Grand Rapids kentindeki mitingde Trump'ın söylemlerini eleştirdi. Sanders, "Abdul'a karşı İslamofobiyi kullanmalarının nedeni, gerçek meseleler hakkında söyleyecek hiçbir şeylerinin olmaması" dedi. Sanders, Cumhuriyetçilerin çalışan aileleri etkileyen sorunları ele almak yerine nefret ve kutuplaşmayı körüklediğini savundu.
Trump, göç ve terör korkusunu öne çıkarıyor
Ara seçimlere günler kala Trump'ın kampanya söyleminde komünizm, terörizm ve göç konularını öne çıkardığına dikkat çekildi. ABD Başkanı, Demokratların seçimleri kazanması durumunda Fransa'da yaşananlara benzer sorunların ABD'de de görülebileceğini ileri sürdü.
Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri daha önce de seçim kampanyalarının önemli unsurlarından biri olmuştu. Ancak Orta Amerika'dan ABD sınırına yönelen göçmenlere ilişkin korkuları öne çıkaran benzer bir kampanya, 2018 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin önemli kayıplar yaşamasını engelleyememişti.
Trump, mitingde Michigan'da Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı da överek onu 'tam bir başkanlık filmi oyuncusu seçimi gibi' ve 'elmalı turta gibi Amerikan' ifadeleriyle tanımladı. ABD Başkanı, Norveç Nobel Komitesi'nin kendisine Nobel Barış Ödülü vermemesine değinirken Norveç'i de ağır ifadelerle eleştirdi.