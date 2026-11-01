https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/yaygin-kullanilan-tarim-ilaciyla-ilgili-arastirma-parkinson-riski-25-katindan-fazla-1110036618.html
Yaygın kullanılan tarım ilacıyla ilgili araştırma: Parkinson riski 2.5 katından fazla
Yaygın kullanılan tarım ilacıyla ilgili araştırma: Parkinson riski 2.5 katından fazla
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan bir araştırma, klorpirifos adlı tarım ilacına uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskinin 2.5 katından fazla olduğunu ortaya... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T17:41+0300
2026-11-01T17:41+0300
2026-11-01T17:41+0300
sağlik
parkinson
pestisit
tarım ilacı
beyin
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UCLA Health araştırmacıları, tarımda onlarca yıldır kullanılan 'klorpirifos' adlı böcek ilacının Parkinson hastalığıyla bağlantısını inceledi. Çalışmada, kimyasala uzun süre maruz kalmanın hastalık riskindeki artışla ilişkili olduğu belirlendi.Araştırmada Parkinson hastası 829 kişi ile hastalığı bulunmayan 824 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların yaşadıkları ve çalıştıkları bölgeler, Kaliforniya'daki tarım ilacı kullanım kayıtlarıyla karşılaştırıldı.Sonuçlara göre, yaşadıkları bölgede uzun süre klorpirifosa maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riski, maruz kalmayanlara kıyasla 2.5 katından fazlaydı.Beynin temizlik mekanizmasını bozduğu belirlendiBilim insanları, kimyasalın beyne etkisini anlamak için fareler ve zebra balıkları üzerinde de deneyler gerçekleştirdi.11 hafta boyunca klorpirifosa maruz bırakılan farelerde hareket güçlükleri ve dopamin üreten sinir hücrelerinde kayıp gözlendi. Dopamin, beynin vücut hareketlerini kontrol etmesinde önemli rol oynuyor.Deneylerde ayrıca beyin hücrelerinin hasarlı proteinleri temizlemesini sağlayan doğal mekanizmanın bozulduğu belirlendi.Bu bozulma nedeniyle hücrelerde zararlı maddeler birikirken Parkinson hastalığıyla ilişkili protein birikimleri de gözlendi.Yeni tedavilere kapı aralayabilirAraştırmacılar, laboratuvar deneylerinde hücrelerin temizlik mekanizmasını yeniden çalıştırdıklarında sinir hücrelerinin hasardan korunduğunu tespit etti.Bu bulgu, gelecekte Parkinson'a karşı yeni koruyucu tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak söz konusu koruyucu etki henüz insanlarda gösterilmedi.Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jeff Bronstein, çalışmanın yalnızca tarım ilaçlarıyla Parkinson arasındaki genel bağlantıyı değil, belirli bir kimyasalın olası zarar mekanizmasını da ortaya koyduğunu belirtti.ABD'de klorpirifosun konutlarda kullanımı 2001'de yasaklanırken tarımsal kullanımına 2021'de ek kısıtlamalar getirilmişti. Buna rağmen kimyasal, ABD'de bazı tarım ürünlerinde ve dünyanın farklı ülkelerinde kullanılmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/13-bin-kisinin-incelendigi-dev-arastirma-tatlandiricilar-beyni-yaslandiriyor-olabilir-1109970507.html
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parkinson, pestisit , tarım ilacı, beyin
parkinson, pestisit , tarım ilacı, beyin
Yaygın kullanılan tarım ilacıyla ilgili araştırma: Parkinson riski 2.5 katından fazla
ABD'de yapılan bir araştırma, klorpirifos adlı tarım ilacına uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskinin 2.5 katından fazla olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, kimyasalın beyin hücrelerine nasıl zarar verebileceğine ilişkin bir mekanizma da belirledi.
UCLA Health araştırmacıları, tarımda onlarca yıldır kullanılan 'klorpirifos' adlı böcek ilacının Parkinson hastalığıyla bağlantısını inceledi. Çalışmada, kimyasala uzun süre maruz kalmanın hastalık riskindeki artışla ilişkili olduğu belirlendi.
Araştırmada Parkinson hastası 829 kişi ile hastalığı bulunmayan 824 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların yaşadıkları ve çalıştıkları bölgeler, Kaliforniya'daki tarım ilacı kullanım kayıtlarıyla karşılaştırıldı.
Sonuçlara göre, yaşadıkları bölgede uzun süre klorpirifosa maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riski, maruz kalmayanlara kıyasla 2.5 katından fazlaydı.
Beynin temizlik mekanizmasını bozduğu belirlendi
Bilim insanları, kimyasalın beyne etkisini anlamak için fareler ve zebra balıkları üzerinde de deneyler gerçekleştirdi.
11 hafta boyunca klorpirifosa maruz bırakılan farelerde hareket güçlükleri ve dopamin üreten sinir hücrelerinde kayıp gözlendi. Dopamin, beynin vücut hareketlerini kontrol etmesinde önemli rol oynuyor.
Deneylerde ayrıca beyin hücrelerinin hasarlı proteinleri temizlemesini sağlayan doğal mekanizmanın bozulduğu belirlendi.
Bu bozulma nedeniyle hücrelerde zararlı maddeler birikirken Parkinson hastalığıyla ilişkili protein birikimleri de gözlendi.
Yeni tedavilere kapı aralayabilir
Araştırmacılar, laboratuvar deneylerinde hücrelerin temizlik mekanizmasını yeniden çalıştırdıklarında sinir hücrelerinin hasardan korunduğunu tespit etti.
Bu bulgu, gelecekte Parkinson'a karşı yeni koruyucu tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak söz konusu koruyucu etki henüz insanlarda gösterilmedi.
Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jeff Bronstein, çalışmanın yalnızca tarım ilaçlarıyla Parkinson arasındaki genel bağlantıyı değil, belirli bir kimyasalın olası zarar mekanizmasını da ortaya koyduğunu belirtti.
ABD'de klorpirifosun konutlarda kullanımı 2001'de yasaklanırken tarımsal kullanımına 2021'de ek kısıtlamalar getirilmişti. Buna rağmen kimyasal, ABD'de bazı tarım ürünlerinde ve dünyanın farklı ülkelerinde kullanılmaya devam ediyor.