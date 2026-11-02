Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/3-yasindaki-cocuga-anne-siddeti-iddiasi-anne-tutuklandi--1110048825.html
3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı
3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T13:29+0300
2026-11-02T13:29+0300
türki̇ye
çocuk istismarı
çocuğa şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/02/1051386279_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_87cf26969756c03b609071ffb7be92d8.jpg
Ankara'da bir annenin 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği yönündeki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hemen gözaltına alınan anne tutuklandı, çocuk koruma altına alındı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun annesi A.M. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli A.M, tutuklandı.Mağdur çocuk, devlet korumasına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/5-yasindaki-otizmli-cocuga-siddet-ogretmen-hakim-karsisina-cikti-1106784612.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/02/1051386279_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_9c0800ab0bf0415ff149f52bcda0e9a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çocuk istismarı, çocuğa şiddet
çocuk istismarı, çocuğa şiddet

3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı

13:29 02.11.2026
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Çocuk hakları
Çocuk hakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
Abone ol
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı.
Ankara'da bir annenin 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği yönündeki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hemen gözaltına alınan anne tutuklandı, çocuk koruma altına alındı.

Görüntüler üzerine polis harekete geçti

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun annesi A.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli A.M, tutuklandı.
Mağdur çocuk, devlet korumasına alındı.
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
TÜRKİYE
5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet: Öğretmen hakim karşısına çıktı
26 Haziran , 00:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала