https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/3-yasindaki-cocuga-anne-siddeti-iddiasi-anne-tutuklandi--1110048825.html
3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı
3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T13:29+0300
2026-11-02T13:29+0300
2026-11-02T13:29+0300
türki̇ye
çocuk istismarı
çocuğa şiddet
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Ankara'da bir annenin 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği yönündeki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hemen gözaltına alınan anne tutuklandı, çocuk koruma altına alındı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun annesi A.M. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli A.M, tutuklandı.Mağdur çocuk, devlet korumasına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/5-yasindaki-otizmli-cocuga-siddet-ogretmen-hakim-karsisina-cikti-1106784612.html
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çocuk istismarı, çocuğa şiddet
çocuk istismarı, çocuğa şiddet
3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı.
Ankara'da bir annenin 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği yönündeki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hemen gözaltına alınan anne tutuklandı, çocuk koruma altına alındı.
Görüntüler üzerine polis harekete geçti
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun annesi A.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli A.M, tutuklandı.
Mağdur çocuk, devlet korumasına alındı.