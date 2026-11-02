https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/3-yasindaki-cocuga-anne-siddeti-iddiasi-anne-tutuklandi--1110048825.html

3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğa anne şiddeti iddiası: Anne tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T13:29+0300

2026-11-02T13:29+0300

2026-11-02T13:29+0300

türki̇ye

çocuk istismarı

çocuğa şiddet

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Ankara'da bir annenin 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği yönündeki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hemen gözaltına alınan anne tutuklandı, çocuk koruma altına alındı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun annesi A.M. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli A.M, tutuklandı.Mağdur çocuk, devlet korumasına alındı.

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Sputnik Türkiye

çocuk istismarı, çocuğa şiddet