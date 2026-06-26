https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/5-yasindaki-otizmli-cocuga-siddet-ogretmen-hakim-karsisina-cikti-1106784612.html
5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet: Öğretmen hakim karşısına çıktı
5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet: Öğretmen hakim karşısına çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin’de otizmli 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen mahkemeye çıkarıldı. Sanık, yaralanmayı kendisinin yapmadığını... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin’de belediyeye ait otizm merkezinde 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı.Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık S.P.C., “Boynundaki yaralanmayı ben yapmadım. Asla zarar vermedim. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından, göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum. Yaralamaya yönelik kasıt yok. Tahliyemi istiyorum” dedi.Sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirten Sermin Y., “Eskiden ‘anne, baba’ diyebiliyordu. Şimdi bildiğini de unuttu. Kurum müdüründen öğretmenin değiştirilmesini istedim, değiştirmediler. Olay günü çocuğu dayısı aldı, boynundaki çizikleri gösterdi. Güvenlik kamerası görüntülerini istedim, oyaladılar. Videolarda da her şey ortada. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/arastirma-siddetin-cocuklara-faydasi-yok-ama-bolca-zarari-var-1106418073.html
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mersin, şiddet, çocuğa şiddet, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, kreş
mersin, şiddet, çocuğa şiddet, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, kreş
5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet: Öğretmen hakim karşısına çıktı
Mersin’de otizmli 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen mahkemeye çıkarıldı. Sanık, yaralanmayı kendisinin yapmadığını, eğitim sırasında kullanılan materyallerden kaynaklanmış olabileceğini savundu.
Mersin’de belediyeye ait otizm merkezinde 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı.
Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık S.P.C., “Boynundaki yaralanmayı ben yapmadım. Asla zarar vermedim. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından, göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum. Yaralamaya yönelik kasıt yok. Tahliyemi istiyorum” dedi.
Sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirten Sermin Y., “Eskiden ‘anne, baba’ diyebiliyordu. Şimdi bildiğini de unuttu. Kurum müdüründen öğretmenin değiştirilmesini istedim, değiştirmediler. Olay günü çocuğu dayısı aldı, boynundaki çizikleri gösterdi. Güvenlik kamerası görüntülerini istedim, oyaladılar. Videolarda da her şey ortada. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.