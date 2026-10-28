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Çorum'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Ali Sarıaslan'ın kullandığı otomobil ile Şevket D. idaresindeki otomobil çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü Ali Sarıaslan ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.Diğer otomobilin sürücüsü Şevket D. ve araçtaki Mehmet Ö. ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şevket D, buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-girdi-biri-takla-atti-trafik-kilitlendi-1109819368.html
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çorum, çorum valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm nedenleri
çorum, çorum valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm nedenleri

Çorum'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

18:20 28.10.2026
© AA / Serdar CoşkunÇorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA / Serdar Coşkun
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Ali Sarıaslan'ın kullandığı otomobil ile Şevket D. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü Ali Sarıaslan ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Diğer otomobilin sürücüsü Şevket D. ve araçtaki Mehmet Ö. ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şevket D, buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
TÜRKİYE
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi
24 Ekim, 10:21
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