https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/corumda-feci-kaza-4-olu-2-yarali-1109943232.html
Çorum'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T18:20+0300
2026-10-28T18:20+0300
2026-10-28T18:20+0300
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Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Ali Sarıaslan'ın kullandığı otomobil ile Şevket D. idaresindeki otomobil çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü Ali Sarıaslan ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.Diğer otomobilin sürücüsü Şevket D. ve araçtaki Mehmet Ö. ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şevket D, buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-girdi-biri-takla-atti-trafik-kilitlendi-1109819368.html
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çorum, çorum valiliği, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm nedenleri
Çorum'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Ali Sarıaslan'ın kullandığı otomobil ile Şevket D. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü Ali Sarıaslan ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Diğer otomobilin sürücüsü Şevket D. ve araçtaki Mehmet Ö. ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şevket D, buradaki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.