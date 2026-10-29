https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/13-bin-kisinin-incelendigi-dev-arastirma-tatlandiricilar-beyni-yaslandiriyor-olabilir-1109970507.html

13 bin kişinin incelendiği dev araştırma: Tatlandırıcılar beyni yaşlandırıyor olabilir

13 bin kişinin incelendiği dev araştırma: Tatlandırıcılar beyni yaşlandırıyor olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, şeker yerine kullanılan 6 yaygın tatlandırıcının hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerilemeyle bağlantılı olduğunu belirledi... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T17:57+0300

2026-10-29T17:57+0300

2026-10-29T17:57+0300

sağlik

yapay tatlandırıcı

beyin

yaşlanma

şeker

diyabet

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Şekersiz içeceklerden düşük kalorili tatlılara kadar birçok üründe bulunan tatlandırıcıların beyin sağlığı üzerindeki etkileri araştırıldı. Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi tarafından yürütülen ve Neurology dergisinde yayımlanan çalışma, bazı şeker alternatiflerinin uzun vadede hafıza ve düşünme becerilerindeki gerilemeyle ilişkili olabileceğini gösterdi. Özellikle 60 yaşın altındaki kişilerde ve diyabet hastalarında daha güçlü bir bağlantı tespit edildi.Zihinsel gerileme yüzde 62 daha hızlıAraştırmada, yaş ortalaması 52 olan 12 bin 772 yetişkin yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların tatlandırıcı tüketimleri ile hafıza, dil ve düşünme becerilerindeki değişimler karşılaştırıldı.Daha fazla tatlandırıcı tüketen kişilerde, en az tüketenlere kıyasla zihinsel becerilerdeki gerilemenin yüzde 62 daha hızlı olduğu belirlendi.Bu fark, araştırma süresi boyunca yaklaşık 1.6 yıllık ek zihinsel yaşlanmaya karşılık geldi.Orta düzeyde tatlandırıcı tüketenlerde ise gerileme yüzde 35 daha hızlı gerçekleşti.Araştırmacılar, söz konusu bağlantının özellikle 60 yaşın altındaki yetişkinlerde görüldüğünü, 60 yaşın üzerindekilerde ise benzer bir ilişki tespit edilmediğini belirledi.Hangi tatlandırıcılar listede?Araştırmada incelenen 7 tatlandırıcıdan 6'sı, hafıza ve düşünme becerilerindeki daha hızlı gerilemeyle ilişkilendirildi.Bunlar aspartam, sakarin, asesülfam-K, eritritol, sorbitol ve ksilitol olarak sıralandı.Bu maddeler, diyet gazlı içecekler, enerji içecekleri, aromalı sular, yoğurtlar ve düşük kalorili tatlılar dahil birçok üründe kullanılıyor.Araştırmacılar, sonuçların tatlandırıcıların doğrudan beyin yaşlanmasına neden olduğunu kanıtlamadığını, ancak uzun vadeli beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

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yapay tatlandırıcı, beyin, yaşlanma, şeker, diyabet