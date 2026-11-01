https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/yasamin-dunyaya-uzaydan-geldigi-teorisinde-yeni-soru-isareti-1110034822.html

Yaşamın Dünya'ya uzaydan geldiği teorisinde yeni soru işareti

Yaşamın Dünya'ya uzaydan geldiği teorisinde yeni soru işareti

Sputnik Türkiye

Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre kuyruklu yıldızlar, yaşamın temelini oluşturan organik molekülleri Dünya'ya taşımış olsa bile atmosferden... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T15:20+0300

2026-11-01T15:20+0300

2026-11-01T15:20+0300

yaşam

dünya

yaşam

komet

kuyruklu yıldız

mars

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Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde durduğu teorilerden biri, kuyruklu yıldızların Dünya'ya organik moleküller taşıyarak yaşamın başlamasına katkıda bulunduğu yönündeydi. Ancak Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, bu ihtimalin sanılandan çok daha düşük olabileceğini ortaya koydu.Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre kuyruklu yıldızların Dünya atmosferine girişi sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve şiddetli koşullar, yaşamın yapı taşlarını oluşturan moleküllerin hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Yeryüzüne ulaşmayı başaran moleküllerin ise çarpma anında buharlaşabileceği belirtiliyor.'Romantik bir düşünce'Araştırmanın başyazarı, Cambridge Üniversitesi astronomlarından Richard Anslow, geçmişte kuyruklu yıldızların karbon ve azot içeren molekülleri taşıdıkları için yaşamın ortaya çıkışında önemli rol oynadıklarının düşünüldüğünü belirtti. Anslow, bu fikri "romantik bir düşünce" olarak nitelendirirken, yeni bulguların bunun gerçekleşmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğuna işaret ettiğini söyledi.Araştırma nasıl yapıldı?Araştırmacılar, Güneş Sistemi'ndeki kuyruklu yıldızlarda yaygın olarak bulunan ve yaşam öncesi kimyasal süreçlerde rol oynayabilen hidrojen siyanür (HCN) molekülünü inceledi. Simülasyonlarda, bu molekülün kuyruklu yıldızın atmosfere girişinden yeryüzüne çarpmasına kadar geçen süreçte ne ölçüde korunabileceği değerlendirildi.Sonuçlara göre moleküllerin zarar görmeden Dünya'ya ulaşabilmesi için kuyruklu yıldızın belirli bir hız ve açıyla atmosfere girmesi gerekiyor. Üstelik bu koşulların sağlanması da yeterli değil. Moleküllerin yaşamın kimyasal öncüllerini oluşturabilecek yoğunlukta birikmesi ve sonraki kimyasal süreçlerin uygun hızda ilerlemesi de gerekiyor.Çalışma, yaşamın nasıl başladığı sorusuna kesin bir yanıt vermiyor. Ancak kuyruklu yıldızların Dünya'ya organik molekül taşıyarak yaşamı başlattığı yönündeki açıklamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.Mars için ihtimal daha yüksek olabilirAraştırma, kuyruklu yıldızların yaşamın yapı taşlarını başka gezegenlere taşımış olabileceği ihtimalini tamamen dışlamıyor. Bilim insanlarına göre Mars'ın Dünya'ya kıyasla daha ince bir atmosfere sahip olması, kuyruklu yıldızların taşıdığı organik moleküllerin gezegen yüzeyine ulaşmasını kolaylaştırmış olabilir.

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