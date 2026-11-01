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Yaşamın Dünya'ya uzaydan geldiği teorisinde yeni soru işareti
Yaşamın Dünya'ya uzaydan geldiği teorisinde yeni soru işareti
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Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre kuyruklu yıldızlar, yaşamın temelini oluşturan organik molekülleri Dünya'ya taşımış olsa bile atmosferden... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T15:20+0300
2026-11-01T15:20+0300
yaşam
dünya
yaşam
komet
kuyruklu yıldız
mars
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Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde durduğu teorilerden biri, kuyruklu yıldızların Dünya'ya organik moleküller taşıyarak yaşamın başlamasına katkıda bulunduğu yönündeydi. Ancak Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, bu ihtimalin sanılandan çok daha düşük olabileceğini ortaya koydu.Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre kuyruklu yıldızların Dünya atmosferine girişi sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve şiddetli koşullar, yaşamın yapı taşlarını oluşturan moleküllerin hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Yeryüzüne ulaşmayı başaran moleküllerin ise çarpma anında buharlaşabileceği belirtiliyor.'Romantik bir düşünce'Araştırmanın başyazarı, Cambridge Üniversitesi astronomlarından Richard Anslow, geçmişte kuyruklu yıldızların karbon ve azot içeren molekülleri taşıdıkları için yaşamın ortaya çıkışında önemli rol oynadıklarının düşünüldüğünü belirtti. Anslow, bu fikri "romantik bir düşünce" olarak nitelendirirken, yeni bulguların bunun gerçekleşmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğuna işaret ettiğini söyledi.Araştırma nasıl yapıldı?Araştırmacılar, Güneş Sistemi'ndeki kuyruklu yıldızlarda yaygın olarak bulunan ve yaşam öncesi kimyasal süreçlerde rol oynayabilen hidrojen siyanür (HCN) molekülünü inceledi. Simülasyonlarda, bu molekülün kuyruklu yıldızın atmosfere girişinden yeryüzüne çarpmasına kadar geçen süreçte ne ölçüde korunabileceği değerlendirildi.Sonuçlara göre moleküllerin zarar görmeden Dünya'ya ulaşabilmesi için kuyruklu yıldızın belirli bir hız ve açıyla atmosfere girmesi gerekiyor. Üstelik bu koşulların sağlanması da yeterli değil. Moleküllerin yaşamın kimyasal öncüllerini oluşturabilecek yoğunlukta birikmesi ve sonraki kimyasal süreçlerin uygun hızda ilerlemesi de gerekiyor.Çalışma, yaşamın nasıl başladığı sorusuna kesin bir yanıt vermiyor. Ancak kuyruklu yıldızların Dünya'ya organik molekül taşıyarak yaşamı başlattığı yönündeki açıklamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.Mars için ihtimal daha yüksek olabilirAraştırma, kuyruklu yıldızların yaşamın yapı taşlarını başka gezegenlere taşımış olabileceği ihtimalini tamamen dışlamıyor. Bilim insanlarına göre Mars'ın Dünya'ya kıyasla daha ince bir atmosfere sahip olması, kuyruklu yıldızların taşıdığı organik moleküllerin gezegen yüzeyine ulaşmasını kolaylaştırmış olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fransada-polis-ile-cadilar-bayrami-maskeli-gruplar-catisti-565-gozalti-almanya-ve-arnavutlukta-da-1110022597.html
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dünya, yaşam, komet, kuyruklu yıldız, mars
dünya, yaşam, komet, kuyruklu yıldız, mars

Yaşamın Dünya'ya uzaydan geldiği teorisinde yeni soru işareti

15:20 01.11.2026
Dünya'ya gelen komet (Temsili Görsel)
Dünya'ya gelen komet (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
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Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre kuyruklu yıldızlar, yaşamın temelini oluşturan organik molekülleri Dünya'ya taşımış olsa bile atmosferden geçiş ve çarpma sırasında bu moleküllerin büyük bölümü yok olmuş olabilir. Araştırmacılar, bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini "milyonda bir" olarak değerlendiriyor.
Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde durduğu teorilerden biri, kuyruklu yıldızların Dünya'ya organik moleküller taşıyarak yaşamın başlamasına katkıda bulunduğu yönündeydi. Ancak Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, bu ihtimalin sanılandan çok daha düşük olabileceğini ortaya koydu.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre kuyruklu yıldızların Dünya atmosferine girişi sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve şiddetli koşullar, yaşamın yapı taşlarını oluşturan moleküllerin hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Yeryüzüne ulaşmayı başaran moleküllerin ise çarpma anında buharlaşabileceği belirtiliyor.

'Romantik bir düşünce'

Araştırmanın başyazarı, Cambridge Üniversitesi astronomlarından Richard Anslow, geçmişte kuyruklu yıldızların karbon ve azot içeren molekülleri taşıdıkları için yaşamın ortaya çıkışında önemli rol oynadıklarının düşünüldüğünü belirtti. Anslow, bu fikri "romantik bir düşünce" olarak nitelendirirken, yeni bulguların bunun gerçekleşmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Araştırma nasıl yapıldı?

Araştırmacılar, Güneş Sistemi'ndeki kuyruklu yıldızlarda yaygın olarak bulunan ve yaşam öncesi kimyasal süreçlerde rol oynayabilen hidrojen siyanür (HCN) molekülünü inceledi. Simülasyonlarda, bu molekülün kuyruklu yıldızın atmosfere girişinden yeryüzüne çarpmasına kadar geçen süreçte ne ölçüde korunabileceği değerlendirildi.
Sonuçlara göre moleküllerin zarar görmeden Dünya'ya ulaşabilmesi için kuyruklu yıldızın belirli bir hız ve açıyla atmosfere girmesi gerekiyor. Üstelik bu koşulların sağlanması da yeterli değil. Moleküllerin yaşamın kimyasal öncüllerini oluşturabilecek yoğunlukta birikmesi ve sonraki kimyasal süreçlerin uygun hızda ilerlemesi de gerekiyor.
Anslow, bütün bu koşulların aynı anda gerçekleşmesinin "milyonda bir" ihtimal olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, bu senaryonun tamamen imkansız olduğunu söylemese de Dünya'da gerçekleşmiş olmasının son derece nadir bir olay gerektirdiğini söyledi.
Çalışma, yaşamın nasıl başladığı sorusuna kesin bir yanıt vermiyor. Ancak kuyruklu yıldızların Dünya'ya organik molekül taşıyarak yaşamı başlattığı yönündeki açıklamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Mars için ihtimal daha yüksek olabilir

Araştırma, kuyruklu yıldızların yaşamın yapı taşlarını başka gezegenlere taşımış olabileceği ihtimalini tamamen dışlamıyor. Bilim insanlarına göre Mars'ın Dünya'ya kıyasla daha ince bir atmosfere sahip olması, kuyruklu yıldızların taşıdığı organik moleküllerin gezegen yüzeyine ulaşmasını kolaylaştırmış olabilir.
Ancak Anslow, bunun Mars'ta kesinlikle gerçekleştiği anlamına gelmediğini belirtti. Araştırmacının değerlendirmesine göre olasılıklardan biri, bu sürecin Dünya'da gerçekleşmemiş ancak Mars'ta yaşanmış olması, bir diğer ihtimal ise iki gezegende de hiç gerçekleşmemiş olması.
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