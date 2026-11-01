https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fransada-polis-ile-cadilar-bayrami-maskeli-gruplar-catisti-565-gozalti-almanya-ve-arnavutlukta-da-1110022597.html

Fransa'da polis ile Cadılar Bayramı maskeli gruplar çatıştı: 565 gözaltı, Almanya ve Arnavutluk'ta da gösteriler

Fransa'da polis ile Cadılar Bayramı maskeli gruplar çatıştı: 565 gözaltı, Almanya ve Arnavutluk'ta da gösteriler

Sputnik Türkiye

Fransa'da hayat pahalılığı ve artan eşitsizliklere karşı düzenlenen gösterilerin üçüncü dalgasında 320 bin kişi sokağa çıktı. Göstericiler, Cadılar Bayramı... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T09:25+0300

2026-11-01T09:25+0300

2026-11-01T09:39+0300

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Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelinde yaklaşık 320 bin kişinin katıldığı 150 civarındaki gösterinin büyük bölümü barışçıl geçti. Ancak akşam saatlerinde Paris, Marsilya ve Lyon gibi kentlerde maskeli gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı.Gösteri öncesi 'sert müdale' uyarısıFransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösterilerin sona ermesiyle bazı grupların olağanüstü düzeyde şiddete başvurduğunu söyledi. Paris'te bir çevik kuvvet polisinin moloto kokteyliyle yaralandığını belirten Nunez, olayı "cinayete teşebbüs" olarak nitelendirdi. Nunez, gösterilerden önce polise ‘sert müdahalede bulunacağını' söylemişti.Bakanlık, cumartesi gecesi itibarıyla ülke genelinde 565 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Paris'te dört polis memuru ve bir jandarmanın yaralandığı bildirildi.'Öfkeli vatandaş kılığına girdim'Geçen hafta sonu yaklaşık 410 bin kişinin katıldığı gösterilere kıyasla bu hafta katılımın gerilediği görülürken, yalnızca Paris'te 70 bin kişi yürüyüş düzenledi. Göstericiler, başkentin merkezinden geçmek yerine güneydoğudaki bulvarlarda yürüdü.Gösterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiği açıklanmıştı. Özel birliklerin de dahil edildiği geniş güvenlik önlemlerine rağmen, yürüyüşlerin sona ermesiyle çeşitli kentlerde göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı.Lyon'da göstericilerin polise cisimler fırlatmasının ardından göz yaşartıcı gaz kullanılırken, Toulouse'da izinsiz düzenlenen yani kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan ve göstericilerin buna isyan ettiği bölgelerde ve çoğunluğu gençlerden oluşan birkaç bin kişinin katıldığı gösteriye tazyikli suyla müdahale edildi.Gösteriler farklı kesimleri bir araya getirdiProtestolara lise ve üniversite öğrencileri, sendikalar ve 2018'de Fransa'da kitlesel eylemlerle gündeme gelen Sarı Yelekliler hareketinin destekçileri katıldı. Göstericiler hayat pahalılığı, gelir eşitsizliği, kötüleşen kamu hizmetleri ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin politikalarına tepki gösterdi.Nantes kentindeki gösteriye katılan Camille Guerin ise hayat pahalılığına ve aşırı sağa karşı olduklarını belirterek, öğrencilerin taleplerine destek verdiklerini ve vatandaşların karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini söyledi.Almanya'da da gençlerin öncülüğünde gösteriler Fransa'nın yanı sıra Almanya'da da "Gen Z regelt!" (Z Kuşağı halleder) adlı grubun çağrısıyla onlarca kentte gösteriler düzenlendi. Eğitim, sağlık, iklim politikaları ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesi için yapılan yürüyüşler gün boyunca büyük ölçüde barışçıl geçti.Ancak akşam saatlerinde bazı kentlerde çatışmalar çıktı. Frankfurt'ta en az iki mağaza yağmalanırken çok sayıda işyerinin zarar gördüğü bildirildi. Köln'de polise havai fişek atılması üzerine tazyikli su kullanıldı. Berlin'de göstericiler şişe ve yumurta fırlatırken Hamburg'da barikatlar ateşe verildi. Polis bazı bölgelerde biber gazıyla müdahalede bulundu.Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösterilerArnavutluk'un başkenti Tiran'da da Başbakan Edi Rama'nın istifası talebiyle yeni bir protesto düzenlendi. Eğitim Bakanlığı önünde yağmur altında başlayan gösteri, maskeli gençlerin polise kaldırım taşları ve molotofkokteylleri atmasıyla şiddetlendi. Bazı çöp konteynerleri ateşe verildi.İspanya'nın Barselona kentinde ise sosyal medya üzerinden yeni protesto çağrıları yapılırken, İtalya'da Milano, Torino ve Bologna'da daha önce yaşanan çatışmaların ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/zelenskiyden-fener-rum-patrikhanesi-israri-bartholomeosu-bir-kez-daha-ekumenik-olarak-niteledi-1110020567.html

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Arnavutluk'ta protestolar Sputnik Türkiye Arnavutluk'ta protestolar 2026-11-01T09:25+0300 true PT0M38S

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