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Abdullah Kavukcu, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti
Abdullah Kavukcu, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa kararını duyurdu. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T18:59+0300
2026-11-01T19:01+0300
spor
abdullah kavukcu
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Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukcu sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı.Kavukcu 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Metin Öztürk ile yaşadıkları sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.Abdullah Kavukcu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
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abdullah kavukcu, galatasaray, son dakika
abdullah kavukcu, galatasaray, son dakika

Abdullah Kavukcu, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti

18:59 01.11.2026 (güncellendi: 19:01 01.11.2026)
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© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa kararını duyurdu.
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukcu sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı.
Kavukcu 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Metin Öztürk ile yaşadıkları sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Abdullah Kavukcu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray’ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.

Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Galatasaray’a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim.

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