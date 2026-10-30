https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-uclu-ukrayna-muzakereleri-belirleyici-onemde-1109995621.html

Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde

Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin arabuluculuğunda yapılması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin "belirleyici önemde" olduğunu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T15:27+0300

2026-10-30T15:27+0300

2026-10-30T15:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

yuriy uşakov

rusya

abd

ukrayna

müzakere

steve witkoff

abu dabi

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun çözümüne yönelik Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin belirleyici önemde olduğunu belirtti.Uşakov, "ABD'nin arabuluculuğuyla Ukraynalılarla üçlü müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Bu müzakereler, bugünlerde ve bu yıllarda yaşanan her şeyin kaderi açısından aslında belirleyici nitelikte" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna'ya ilişkin üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.Uşakov'un aktardığına göre görüşmelerin Kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlin-putin-herkesle-temasa-acik-1109989533.html

rusya

abd

ukrayna

abu dabi

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Sputnik Türkiye

yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, abu dabi