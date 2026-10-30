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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-uclu-ukrayna-muzakereleri-belirleyici-onemde-1109995621.html
Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde
Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin arabuluculuğunda yapılması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin "belirleyici önemde" olduğunu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T15:27+0300
2026-10-30T15:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
yuriy uşakov
rusya
abd
ukrayna
müzakere
steve witkoff
abu dabi
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun çözümüne yönelik Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin belirleyici önemde olduğunu belirtti.Uşakov, "ABD'nin arabuluculuğuyla Ukraynalılarla üçlü müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Bu müzakereler, bugünlerde ve bu yıllarda yaşanan her şeyin kaderi açısından aslında belirleyici nitelikte" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna'ya ilişkin üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.Uşakov'un aktardığına göre görüşmelerin Kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlin-putin-herkesle-temasa-acik-1109989533.html
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yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, abu dabi
yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, abu dabi

Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde

15:27 30.10.2026
© Sputnik / POOLYuriy Uşakov
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin arabuluculuğunda yapılması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin "belirleyici önemde" olduğunu söyledi. Görüşmelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun çözümüne yönelik Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin belirleyici önemde olduğunu belirtti.
Uşakov, "ABD'nin arabuluculuğuyla Ukraynalılarla üçlü müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Bu müzakereler, bugünlerde ve bu yıllarda yaşanan her şeyin kaderi açısından aslında belirleyici nitelikte" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna'ya ilişkin üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
Uşakov'un aktardığına göre görüşmelerin Kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması öngörülüyor.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Putin, herkesle temasa açık
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