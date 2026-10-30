https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-uclu-ukrayna-muzakereleri-belirleyici-onemde-1109995621.html
Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde
Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin arabuluculuğunda yapılması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin "belirleyici önemde" olduğunu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T15:27+0300
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2026-10-30T15:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
yuriy uşakov
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abd
ukrayna
müzakere
steve witkoff
abu dabi
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun çözümüne yönelik Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin belirleyici önemde olduğunu belirtti.Uşakov, "ABD'nin arabuluculuğuyla Ukraynalılarla üçlü müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Bu müzakereler, bugünlerde ve bu yıllarda yaşanan her şeyin kaderi açısından aslında belirleyici nitelikte" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna'ya ilişkin üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.Uşakov'un aktardığına göre görüşmelerin Kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlin-putin-herkesle-temasa-acik-1109989533.html
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yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, abu dabi
yuriy uşakov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, abu dabi
Uşakov: Üçlü Ukrayna müzakereleri belirleyici önemde
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin arabuluculuğunda yapılması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin "belirleyici önemde" olduğunu söyledi. Görüşmelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun çözümüne yönelik Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin belirleyici önemde olduğunu belirtti.
Uşakov, "ABD'nin arabuluculuğuyla Ukraynalılarla üçlü müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Bu müzakereler, bugünlerde ve bu yıllarda yaşanan her şeyin kaderi açısından aslında belirleyici nitelikte" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna'ya ilişkin üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
Uşakov'un aktardığına göre görüşmelerin Kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması öngörülüyor.