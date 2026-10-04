https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/balikesirde-tup-patlamasi-7-yarali-1109272275.html

Balıkesir'de tüp patlaması: 7 yaralı

Balıkesir'de tüp patlaması: 7 yaralı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T11:10+0300

2026-10-04T11:10+0300

2026-10-04T11:21+0300

türki̇ye

balıkesir

tüp

doğalgaz

patlama

ambulans

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109272610_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8ac327fb1239826d98187d3f986e6f2b.jpg

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından yangın çıktı.İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.7 kişi etkilendiOlayda dumandan etkilenen 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesine, biri ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye kaldırılanlardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/dogalgazda-kademeye-dikkat-limiti-asanin-faturasi-yukselecek-1108847854.html

türki̇ye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, tüp, doğalgaz, patlama, ambulans