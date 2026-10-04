https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/balikesirde-tup-patlamasi-7-yarali-1109272275.html
Balıkesir'de tüp patlaması: 7 yaralı
Balıkesir'de tüp patlaması: 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T11:10+0300
2026-10-04T11:10+0300
2026-10-04T11:21+0300
türki̇ye
balıkesir
tüp
doğalgaz
patlama
ambulans
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından yangın çıktı.İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.7 kişi etkilendiOlayda dumandan etkilenen 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesine, biri ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye kaldırılanlardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/dogalgazda-kademeye-dikkat-limiti-asanin-faturasi-yukselecek-1108847854.html
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balıkesir, tüp, doğalgaz, patlama, ambulans
balıkesir, tüp, doğalgaz, patlama, ambulans
Balıkesir'de tüp patlaması: 7 yaralı
11:10 04.10.2026 (güncellendi: 11:21 04.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'de tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından yangın çıktı.
İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olayda dumandan etkilenen 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesine, biri ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılanlardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.