https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sicakliklar-hissedilebilir-derecede-azalacak-istanbulda-persembe-gunune-dikkat-1110028116.html

Sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak: İstanbul'da perşembe gününe dikkat

Sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak: İstanbul'da perşembe gününe dikkat

Sputnik Türkiye

Hafta boyunca sağanak yağışların süreceği ülke genelinde sıcaklık perşembe gününden itibaren azalacak. İstanbul'da yağışlı havanın yerini soğuk alacak... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T11:10+0300

2026-11-01T11:10+0300

2026-11-01T12:23+0300

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Türkiye yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Özellikle ülkenin batı kesimlerde kuvvetli sağanak beklenirken, bazı bölgeler için su baskını, ani rüzgar ve hortum riskine karşı uyarı yapılıyor.Ülke genelinde ise hava sıcaklıkları ılık seyrediyor.Bugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarınınsa genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.İstanbul'da aralıklarla orta kuvvetin üzerinde yağış bekleniyor. Kentte sıcaklık 19 derece olacak.Ankara yağmurlu 17 derece, İzmir ise kuvvetli sağanakla 21 derece.Bursa ve Antalya'da da sağanak etkili olacak. Bu kentlerde sıcaklıkların 22 ve 21 derece olması bekleniyor.Marmara için kuvvetli yağışMarmara Bölgesinde etkili olan yağışların Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Bölgede su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Edirne'de sıcaklık 18, Sakarya'da 21 derece olacak.Ege için hortum riskiEge Bölgesi'nde Bergama, Aydın, Muğla, Bodrum ve Dalaman hattında yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle su baskını riski bulunurken, ani rüzgar ve hortum oluşumu ihtimaline karşı da tedbirli olunması isteniyor. Manisa'da sıcaklık 21, Muğla'da 15 derece olacak.İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar ağırlıklı olarak Eskişehir ve Konya çevresinde görülecek. Kayseri ve Sivas çevresinde ise havanın daha açık olması bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 18-19 derece civarında seyredecek.Akdeniz'de aralıklı yağmurAkdeniz Bölgesi'nde Adana çevresinde bulutluluk artarken yer yer yağmur görülecek. Adana'da sıcaklık 24, Hatay'da 22 derece olacak.Karadeniz'de yağışlar batı kesimlerde etkili olacak. Bolu'da sıcaklık 18 derece ölçülürken Doğu Karadeniz'de havanın daha açık olması bekleniyor. Samsun'da sıcaklık 20 derece olacak.Doğu Anadolu'da Van ve Hakkari çevrelerinde yerel yağış görülecek. Gaziantep bulutlu, diğer kesimler ise parçalı bulutlu olacak. Erzurum'da sıcaklık 13, Van'da 15, Diyarbakır'da 20 derece olarak tahmin ediliyor.MGM tarafından yayımlanan son haftalık hava durumu tahmin raporuna göreyse; mevsim normalleri ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları perşembe günü yurdun batı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar perşembe düşecekNeredeyse hafta boyunca sağanakların görüleceği İstanbul'da sıcaklık çarşamba gününe kadar 20 derece civarında seyredecek. Hafta ortasında 17 derece olması beklenen sıcaklık perşembe günü sert düşecek.Son tahminlere göre megakentte yağmurla birlikte perşembe günü sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek. Başkent Ankara'da ise bugün perşembe gününe kadar 18-19 derecelerde seyredecek sıcaklık çarşamba ve perşembe günü 16-15 derecelere düşecek. Perşembe gününe kadar şiddetli yağışların süreceği İzmir'de ise sıcaklık hafta boyunca 19-20 derecelerde olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/meteoroloji-il-il-hava-durumunu-acikladi-saganak-yagis-hangi-bolgelerde-gorulecek-1110008091.html

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