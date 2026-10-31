https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/meteoroloji-il-il-hava-durumunu-acikladi-saganak-yagis-hangi-bolgelerde-gorulecek-1110008091.html

Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı: Sağanak yağış hangi bölgelerde görülecek?

Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı: Sağanak yağış hangi bölgelerde görülecek?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T09:29+0300

2026-10-31T09:29+0300

2026-10-31T09:29+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Ayrıca Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinde de yağış bekleniyor.Marmara ile Türkiye'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.31 Ekim'de bölgelere göre hava durumuMarmara BölgesiParçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bursa 18, Çanakkale 17, İstanbul 17, Kırklareli 16 derece.Ege BölgesiBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Afyonkarahisar 16, Denizli 20, İzmir 21, Muğla 18 derece.Akdeniz BölgesiOsmaniye dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek. Adana 23, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21 derece.İç Anadolu BölgesiBölgenin kuzeyinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ankara 16, Eskişehir 16, Konya 17, Nevşehir 15 derece.Batı KaradenizBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilecek. Bolu 14, Düzce 16, Kastamonu 14, Zonguldak 16 derece.Orta ve Doğu KaradenizOrta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 19, Rize 20, Samsun 18, Trabzon 18 derece.Doğu Anadolu BölgesiBölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek. Erzurum 12, Kars 13, Malatya 16, Van 13 derece.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölgenin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Diyarbakır 17, Mardin 18, Siirt 19, Şanlıurfa 19 derece.

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