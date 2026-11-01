https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sermaye-piyasasi-kurulu-baskanligina-muhsin-atci-atandi-1110022064.html

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı atandı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı atandı

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. Eski SPK Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T09:23+0300

2026-11-01T09:23+0300

2026-11-01T09:26+0300

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SPK Başkanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci ve üyeliğine Yasemin Girici atandı.Muhsin Atcı kimdir?SPK Başkanı Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora eğitimine devam eden Atcı, 2003'te Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulmasıyla Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.Atcı, 15 Eylül 2014-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31 Temmuz 2017-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 7 Ekim 2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.SPK Başkanı kimdi?Önceki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, 20 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan yayımlanan kararla görevden alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/borsa-istanbul-as-genel-muduru-korkmaz-enes-ergun-gozaltina-alindi-1110019410.html

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ankara, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇stanbul üniversitesi, mali, türkiye, muhsin atcı, fon