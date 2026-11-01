https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/rus-gucleri-odessanin-guneybatisinda-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1110028602.html

Rus güçleri, Odessa’nın güneybatısında Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Rus güçleri, Odessa’nın güneybatısında Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Odessa’nın 69 km güneybatısında Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T11:07+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik lojistik altyapı tesislerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti.Açıklamada ayrıca, Sumi bölgesindeki Konotop tren istasyonunda bulunan, Ukrayna'nın batı bölgelerinden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri teçhizat sevkiyatına olanak sağlayan trafik kontrol tesislerinin vurulduğu kaydedildi.Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 235 insansız hava aracı (İHA) önlediği bilgisini verdi.Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

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