https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/isvicrede-yeniden-silahlanma-karsiti-cadilar-bayrami-protestosu-siddetlendi-polis-tazyikli-su-1110031250.html
İsviçre'de yeniden silahlanma karşıtı Cadılar Bayramı protestosu şiddetlendi: Polis tazyikli su kullandı
İsviçre'de yeniden silahlanma karşıtı Cadılar Bayramı protestosu şiddetlendi: Polis tazyikli su kullandı
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin Zürih kentinde yeniden silahlanmaya ve toplumsal eşitsizliklere karşı düzenlenen izinsiz Cadılar Bayramı gösterisinde çatışma çıktı.
2026-11-01T12:49+0300
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2026-11-01T12:49+0300
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İsviçre'nin Zürih kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen yeniden silahlanma karşıtı protestolar, çatışmalara sahne oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Langstrasse caddesi ve Helvetiaplatz çevresinde barikatlar kuruldu.Göstericilerin bir bölümü aşlangıçta Cadılar Bayramı kostümleri giyerken, ilerleyen saatlerde siyah kıyafetler giyip yüzlerini kapattı. Polis, protestoculara iki yönden tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerin ise polis araçlarına havai fişek ve maytap attığı bildirildi.Protestonun arkasındaki başlıklar"On en a marre – en Suisse aussi" (Artık yeter, İsviçre'de de) sloganıyla sol gruplar tarafından organize edilen gösteride, yeniden silahlanmanın yanı sıra toplumsal eşitsizlikler de protesto edildi. Eylemcilerin gündeminde Gazze, polis şiddeti ve faşizmin yükselişine yönelik tepkiler de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/fransada-polis-ile-cadilar-bayrami-maskeli-gruplar-catisti-565-gozalti-almanya-ve-arnavutlukta-da-1110022597.html
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İsviçre'nin başkenti Zürih'te polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin başkenti Zürih'te polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı
2026-11-01T12:49+0300
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i̇sviçre, protesto
İsviçre'de yeniden silahlanma karşıtı Cadılar Bayramı protestosu şiddetlendi: Polis tazyikli su kullandı
İsviçre'nin Zürih kentinde yeniden silahlanmaya ve toplumsal eşitsizliklere karşı düzenlenen izinsiz Cadılar Bayramı gösterisinde çatışma çıktı. Maskeli göstericiler çöp konteynerleri ve paletlerle barikatlar kurup ateşe verirken, polise ve itfaiye ekiplerine şişe attı. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı.
İsviçre'nin Zürih kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen yeniden silahlanma karşıtı protestolar, çatışmalara sahne oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Langstrasse caddesi ve Helvetiaplatz çevresinde barikatlar kuruldu.
Göstericilerin bir bölümü aşlangıçta Cadılar Bayramı kostümleri giyerken, ilerleyen saatlerde siyah kıyafetler giyip yüzlerini kapattı. Polis, protestoculara iki yönden tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerin ise polis araçlarına havai fişek ve maytap attığı bildirildi.
Protestonun arkasındaki başlıklar
"On en a marre – en Suisse aussi" (Artık yeter, İsviçre'de de) sloganıyla sol gruplar tarafından organize edilen gösteride, yeniden silahlanmanın yanı sıra toplumsal eşitsizlikler de protesto edildi. Eylemcilerin gündeminde Gazze, polis şiddeti ve faşizmin yükselişine yönelik tepkiler de yer aldı.
Zürih'teki olaylar, aynı hafta Fransa, Almanya ve İtalya'da yaşanan protestoların
ardından geldi. Avrupa'nın farklı kentlerinde hayat pahalılığı, kamu hizmetleri, eğitim, iklim politikaları ve olası zorunlu askerlik uygulamalarına yönelik tepkiler sokaklara taşınmıştı.