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İsviçre'de yeniden silahlanma karşıtı Cadılar Bayramı protestosu şiddetlendi: Polis tazyikli su kullandı

İsviçre'de yeniden silahlanma karşıtı Cadılar Bayramı protestosu şiddetlendi: Polis tazyikli su kullandı

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin Zürih kentinde yeniden silahlanmaya ve toplumsal eşitsizliklere karşı düzenlenen izinsiz Cadılar Bayramı gösterisinde çatışma çıktı.

2026-11-01T12:49+0300

2026-11-01T12:49+0300

2026-11-01T12:49+0300

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İsviçre'nin Zürih kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen yeniden silahlanma karşıtı protestolar, çatışmalara sahne oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Langstrasse caddesi ve Helvetiaplatz çevresinde barikatlar kuruldu.Göstericilerin bir bölümü aşlangıçta Cadılar Bayramı kostümleri giyerken, ilerleyen saatlerde siyah kıyafetler giyip yüzlerini kapattı. Polis, protestoculara iki yönden tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerin ise polis araçlarına havai fişek ve maytap attığı bildirildi.Protestonun arkasındaki başlıklar"On en a marre – en Suisse aussi" (Artık yeter, İsviçre'de de) sloganıyla sol gruplar tarafından organize edilen gösteride, yeniden silahlanmanın yanı sıra toplumsal eşitsizlikler de protesto edildi. Eylemcilerin gündeminde Gazze, polis şiddeti ve faşizmin yükselişine yönelik tepkiler de yer aldı.

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İsviçre'nin başkenti Zürih'te polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı Sputnik Türkiye İsviçre'nin başkenti Zürih'te polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı 2026-11-01T12:49+0300 true PT0M53S

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