https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/novak-hurmuz-bogazi-acilirsa-petrol-piyasasi-15-yilda-dengelenebilir-1109635089.html

Novak: Hürmüz Boğazı açılırsa petrol piyasası 1.5 yılda dengelenebilir

Novak: Hürmüz Boğazı açılırsa petrol piyasası 1.5 yılda dengelenebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması halinde küresel piyasanın 1 ila 1.5 yıl içinde... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T22:31+0300

2026-10-17T22:31+0300

2026-10-17T22:31+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

hürmüz boğazı

moskova

kuzey akım

petrol

abd

avrupa

enerji piyasası

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında küresel petrol ve doğal gaz piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Körfez ülkelerinden petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının yeniden başlaması durumunda küresel piyasanın 1 ila 1.5 yıl içinde dengeye kavuşabileceğini belirten Novak, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun sürmesinin petrol fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısında bulundu.Orta Doğu’daki kriz nedeniyle küresel piyasaya 2.2 milyar varil petrolün ulaşmadığını ifade eden Novak, dünya genelindeki petrol ve petrol ürünü stoklarını kullanma imkanının da tükenmeye yaklaştığını kaydetti.Novak ayrıca, Kuzey Akım doğal gaz boru hattının sağlam kalan kolundan Avrupa’ya yeniden sevkiyat yapılabileceğini söyledi. Bunun Avrupalı tüketicilerin ve yetkililerin kararına bağlı olduğunu ifade eden Novak, Avrupa’nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek isterken ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaza bağımlı hale geldiğini belirtti.Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarının bin metreküp başına yaklaşık 1000 dolara yükseldiğine dikkat çeken Novak, bunun pandemi öncesindeki seviyenin yaklaşık dört katı olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/novak-rusya-enerji-piyasalarinin-dengelenmesine-katki-sunmaya-hazir-1109615814.html

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aleksandr novak, rusya, hürmüz boğazı, moskova, kuzey akım, petrol, abd, avrupa, enerji piyasası