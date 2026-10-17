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Novak: Hürmüz Boğazı açılırsa petrol piyasası 1.5 yılda dengelenebilir
Novak: Hürmüz Boğazı açılırsa petrol piyasası 1.5 yılda dengelenebilir
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması halinde küresel piyasanın 1 ila 1.5 yıl içinde... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T22:31+0300
2026-10-17T22:31+0300
dünya
aleksandr novak
rusya
hürmüz boğazı
moskova
kuzey akım
petrol
abd
avrupa
enerji piyasası
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında küresel petrol ve doğal gaz piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Körfez ülkelerinden petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının yeniden başlaması durumunda küresel piyasanın 1 ila 1.5 yıl içinde dengeye kavuşabileceğini belirten Novak, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun sürmesinin petrol fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısında bulundu.Orta Doğu’daki kriz nedeniyle küresel piyasaya 2.2 milyar varil petrolün ulaşmadığını ifade eden Novak, dünya genelindeki petrol ve petrol ürünü stoklarını kullanma imkanının da tükenmeye yaklaştığını kaydetti.Novak ayrıca, Kuzey Akım doğal gaz boru hattının sağlam kalan kolundan Avrupa’ya yeniden sevkiyat yapılabileceğini söyledi. Bunun Avrupalı tüketicilerin ve yetkililerin kararına bağlı olduğunu ifade eden Novak, Avrupa’nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek isterken ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaza bağımlı hale geldiğini belirtti.Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarının bin metreküp başına yaklaşık 1000 dolara yükseldiğine dikkat çeken Novak, bunun pandemi öncesindeki seviyenin yaklaşık dört katı olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/novak-rusya-enerji-piyasalarinin-dengelenmesine-katki-sunmaya-hazir-1109615814.html
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aleksandr novak, rusya, hürmüz boğazı, moskova, kuzey akım, petrol, abd, avrupa, enerji piyasası
aleksandr novak, rusya, hürmüz boğazı, moskova, kuzey akım, petrol, abd, avrupa, enerji piyasası

Novak: Hürmüz Boğazı açılırsa petrol piyasası 1.5 yılda dengelenebilir

22:31 17.10.2026
© Sputnik / Aleksandr AstafyevRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Aleksandr Astafyev
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması halinde küresel piyasanın 1 ila 1.5 yıl içinde dengelenebileceğini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında küresel petrol ve doğal gaz piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Körfez ülkelerinden petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının yeniden başlaması durumunda küresel piyasanın 1 ila 1.5 yıl içinde dengeye kavuşabileceğini belirten Novak, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun sürmesinin petrol fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısında bulundu.
Orta Doğu’daki kriz nedeniyle küresel piyasaya 2.2 milyar varil petrolün ulaşmadığını ifade eden Novak, dünya genelindeki petrol ve petrol ürünü stoklarını kullanma imkanının da tükenmeye yaklaştığını kaydetti.
Novak ayrıca, Kuzey Akım doğal gaz boru hattının sağlam kalan kolundan Avrupa’ya yeniden sevkiyat yapılabileceğini söyledi. Bunun Avrupalı tüketicilerin ve yetkililerin kararına bağlı olduğunu ifade eden Novak, Avrupa’nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek isterken ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaza bağımlı hale geldiğini belirtti.
Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarının bin metreküp başına yaklaşık 1000 dolara yükseldiğine dikkat çeken Novak, bunun pandemi öncesindeki seviyenin yaklaşık dört katı olduğunu söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
DÜNYA
Novak: Rusya enerji piyasalarının dengelenmesine katkı sunmaya hazır
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