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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/istanbulun-enflasyon-orani-belli-oldu-1110035512.html
İstanbul'un enflasyon oranı belli oldu
İstanbul'un enflasyon oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 32.47 oldu. Bir önceki aya göre en fazla... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T16:04+0300
2026-11-01T16:04+0300
ekonomi̇
i̇stanbul
enflasyon
enflasyon oranı
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İstanbul'un ekim ayı enflasyonu belli oldu.İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,47, toptan fiyatlar yüzde 1,20 arttı.İTO, İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin ekim ayı verilerini açıkladı.Buna göre, kentte ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 2,47, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,20 artış kaydetti.Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 32,47 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlarda yüzde 25,51 oldu.En yüksek artış giyim ve ayakkabıdaİstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı ekimde bir önceki aya göre en yüksek yüzde 10,60 ile "giyim ve ayakkabı" harcama grubunda görüldü. Onu, yüzde 5,32 ile "eğlence ve kültür", yüzde 5,05 ile "haberleşme", yüzde 2,58 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 2,24 ile "konut", yüzde 1,87 ile "lokanta ve oteller", yüzde 1,82 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,80 ile "sağlık", yüzde 1,67 ile "ev eşyası", yüzde 1,52 ile "eğitim" ve yüzde 0,45 ile "ulaştırma" harcamaları grubu izledi. "Alkollü içecekler ve tütün" harcama grubunda ise değişim olmadı.İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ekim ayındaki değişiminde, "giyim ve ayakkabı" harcama grubunda yer alan ürünlerde kış sezonu etkisi ile görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, "eğlence ve kültür", "haberleşme", "konut", "lokanta ve oteller" ile "sağlık" harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile "gıda ve alkolsüz içecekler" harcama grubunda mevsim değişimi etkisine bağlı yukarı yönlü fiyat hareketleri etkili oldu.Toptan eşyada en yüksek fiyat artışı kimyevi maddelerdeEkimde bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 3,44 ile "kimyevi maddeler" olurken, onu, yüzde 2,31 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 1,34 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 1 ile "gıda maddeleri", yüzde 0,53 ile "yakacak ve enerji maddeleri" ve yüzde 0,46 ile "madenler" izledi. "Mensucat" grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.Yıllık artış ise madenlerde yüzde 41,97, gıda maddelerinde yüzde 26,92, yakacak ve enerjide yüzde 25,60, inşaat malzemelerinde yüzde 23,48, işlenmemiş maddelerde yüzde 16,36, mensucatta yüzde 13,48 ve kimyevi maddelerde yüzde 10,45 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonlarin-gozu-kulagi-tuikte-ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-icin-kritik-gun-sali-1109979056.html
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i̇stanbul, enflasyon, enflasyon oranı
i̇stanbul, enflasyon, enflasyon oranı

İstanbul'un enflasyon oranı belli oldu

16:04 01.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturenflasyon
enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerine göre İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 32.47 oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10.60 ile giyim ve ayakkabı harcama grubunda gerçekleşti. İkinci sırada eğlence ve kültür, üçüncü sırada ise haberleşme yer aldı.
İstanbul'un ekim ayı enflasyonu belli oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,47, toptan fiyatlar yüzde 1,20 arttı.
İTO, İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin ekim ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, kentte ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 2,47, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,20 artış kaydetti.
Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 32,47 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlarda yüzde 25,51 oldu.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı ekimde bir önceki aya göre en yüksek yüzde 10,60 ile "giyim ve ayakkabı" harcama grubunda görüldü. Onu, yüzde 5,32 ile "eğlence ve kültür", yüzde 5,05 ile "haberleşme", yüzde 2,58 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 2,24 ile "konut", yüzde 1,87 ile "lokanta ve oteller", yüzde 1,82 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,80 ile "sağlık", yüzde 1,67 ile "ev eşyası", yüzde 1,52 ile "eğitim" ve yüzde 0,45 ile "ulaştırma" harcamaları grubu izledi. "Alkollü içecekler ve tütün" harcama grubunda ise değişim olmadı.
İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ekim ayındaki değişiminde, "giyim ve ayakkabı" harcama grubunda yer alan ürünlerde kış sezonu etkisi ile görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, "eğlence ve kültür", "haberleşme", "konut", "lokanta ve oteller" ile "sağlık" harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile "gıda ve alkolsüz içecekler" harcama grubunda mevsim değişimi etkisine bağlı yukarı yönlü fiyat hareketleri etkili oldu.

Toptan eşyada en yüksek fiyat artışı kimyevi maddelerde

Ekimde bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 3,44 ile "kimyevi maddeler" olurken, onu, yüzde 2,31 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 1,34 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 1 ile "gıda maddeleri", yüzde 0,53 ile "yakacak ve enerji maddeleri" ve yüzde 0,46 ile "madenler" izledi. "Mensucat" grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.
Yıllık artış ise madenlerde yüzde 41,97, gıda maddelerinde yüzde 26,92, yakacak ve enerjide yüzde 25,60, inşaat malzemelerinde yüzde 23,48, işlenmemiş maddelerde yüzde 16,36, mensucatta yüzde 13,48 ve kimyevi maddelerde yüzde 10,45 oldu.
enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
EKONOMİ
Milyonların gözü kulağı TÜİK'te: Ekim ayı enflasyon rakamları i̇çin kritik gün salı
30 Ekim, 07:26
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