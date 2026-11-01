https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/israilden-askeri-hazirlik-bir-hafta-surecek-cok-cepheli-tatbikat-basladi-1110035377.html

İsrail'den askeri hazırlık: Bir hafta sürecek çok cepheli tatbikat başladı

İsrail'den askeri hazırlık: Bir hafta sürecek çok cepheli tatbikat başladı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde bir hafta sürecek askeri tatbikat başlattı. Tatbikat, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini değerlendirdiği... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T16:31+0300

2026-11-01T16:31+0300

2026-11-01T16:31+0300

i̇srail

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

tatbikat

dünya

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ABD, İsrail ile İran arasında yeni bir askeri çatışma ihtimali gündemdeki yerini korurken İsrail ordusu, İç Cephe Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Tugayının katılımıyla tatbikat düzenlediğini açıkladı. 1 Kasım'da başlayan tatbikatta, ülkenin farklı noktalarında aynı anda meydana gelebilecek acil durumlara müdahale senaryoları uygulanacak.Bir hafta sürecek tatbikat süresince ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri personel ve güvenlik araçlarının hareketliliğinde artış yaşanacağı bildirildi.İsrail ordusu, tatbikatın önceden planlandığını ve yeni bir güvenlik değerlendirmesi üzerine başlatılmadığını belirtti.Trump'tan saldırı açıklaması, İran'dan karşılık uyarısıİsrail'de yapılan tatbikat, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceğine ilişkin iddiaların gündemde olduğu ve tarafların karşılıklı askeri uyarılarda bulunduğu bir dönemde başladı.ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de İran'da geriye kalan bir veya iki nükleer tesisin 10 dakika içinde hedef alınabileceğini öne sürmüştü ancak yeni bir saldırı kararı alıp almadığını açıklamamıştı.İran lideri Mücteba Hamaney ise üst düzey komutanlarla görüşerek olası ABD ve İsrail saldırılarına ani, etkili ve coğrafi sınır tanımadan karşılık verilmesi talimatını vermişti. İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi de hedef listesinin genişletildiğini ve yeni saldırılara daha sert karşılık vereceklerini duyurmuştu.ABD ile İran arasında diplomatik temaslar sürüyorİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 1 Kasım'da Katar'ın arabuluculuğunda Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde yeniden açılmasını öngören bir planın görüşüldüğünü açıkladı. Trump ise 31 Ekim'de İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söylemişti.İsrail ordusunun başlattığı tatbikatın İran'a yönelik olası saldırı planlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu doğrulanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/harediler-israil-polisine-nazi-ve-terorist-diye-bagirdi-1110029858.html

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i̇srail, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), tatbikat